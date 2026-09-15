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Estados Unidos admitió por primera vez que tiene armas en el espacio: crece la tensión con China y Rusia

La Fuerza Espacial confirmó que cuenta con sistemas de “control espacial” capaces de responder ante acciones hostiles, aunque Washington no reveló qué armas desplegó ni cuántas se encuentran actualmente en órbita.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La Fuerza Espacial de los Estados Unidos.
La Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Foto: Syracuse.com
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Estados Unidos reconoció por primera vez que su Fuerza Espacial tiene armas de “control espacial” desplegadas en órbita, capaces de responder ante acciones hostiles de países considerados adversarios. El anuncio fue realizado por el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada este lunes en Maryland.

“Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios”, afirmó Meink durante su discurso.

El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó posteriormente que se trata de la primera vez que un funcionario reconoce públicamente el despliegue de armas de la Fuerza Espacial estadounidense en el espacio. Sin embargo, Washington no informó qué sistemas fueron enviados, cuántos se encuentran actualmente en órbita ni cuándo comenzó su despliegue.

Con China y Rusia en la mira

Meink justificó el avance a partir del desarrollo de capacidades militares espaciales por parte de otras potencias. El funcionario sostuvo que Estados Unidos debe incrementar su preparación ante amenazas que evolucionan con rapidez y acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías.

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“Debemos aumentar nuestro poder de combate e innovar más rápido que cualquier otro, de manera asequible”, sostuvo.

La Fuerza Espacial estadounidense señaló particularmente a China y Rusia. Según Washington, Pekín desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de su proceso de modernización militar.

En el caso de Moscú, Estados Unidos afirmó que Rusia considera el espacio como un ámbito de combate y que entiende la supremacía espacial como un elemento que podría resultar decisivo en futuros conflictos.

El Kremlin reaccionó al anuncio. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aseguró que el espacio debería permanecer libre de armas y sostuvo que existe un consenso internacional para avanzar hacia su completa desmilitarización.

China cuestionó la militarización del espacio

China también rechazó el anuncio estadounidense y advirtió sobre una posible carrera armamentista en el espacio exterior.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Gou Jiakun, instó a Washington a abandonar la expansión de sus capacidades militares y a dejar de prepararse para una eventual guerra espacial.

La disputa refleja la creciente competencia estratégica entre las dos principales potencias militares y económicas, que buscan ampliar su presencia en órbita y desarrollar tecnologías capaces de proteger sus propios satélites o afectar los sistemas de sus adversarios.

Historia sin fin: la militarización del espacio

Aunque el reconocimiento estadounidense representa una novedad, la militarización del espacio comenzó durante la Guerra Fría. En 1957, la Unión Soviética lanzó Sputnik, el primer satélite artificial, y desde entonces Washington y Moscú comenzaron a estudiar tanto la utilización militar del espacio como las posibilidades de destruir los sistemas espaciales enemigos.

La URSS lanzó el Sputnik en 1967. Foto: Wikipedia.

La principal preocupación inicial estaba vinculada con el eventual despliegue de armas nucleares en órbita. Sin embargo, Estados Unidos, la Unión Soviética y otras potencias firmaron en 1967 el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que prohíbe colocar armas de destrucción masiva en órbita.

El acuerdo no impidió el desarrollo de capacidades antisatélite. En las últimas décadas, Estados Unidos, Rusia, China e India desarrollaron tecnologías capaces de afectar satélites, fundamentales para las comunicaciones militares, la vigilancia, la inteligencia y la navegación.

Ahora, el reconocimiento de Washington abre una nueva etapa en esa competencia: armas estadounidenses ya se encuentran en órbita y su existencia fue admitida públicamente por primera vez.

Estados UnidosArmas - armamento
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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