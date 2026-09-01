La Noria, bajo amenaza: tiene 800 años, esconde un tesoro arqueológico y las obras del Autódromo encendieron la alarma

La Noria, bajo amenaza Foto: Instagram @roycortinaok

Mientras Buenos Aires avanza con la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, un patrimonio irrecuperable genera preocupación en el sur porteño. Se trata del Sitio Arqueológico La Noria, un lugar que conserva huellas de comunidades que habitaron la región varios siglos antes de la fundación de la Ciudad.

El sitio se encuentra en el Parque Ribera Sur, dentro de la Comuna 8 y a pocos metros del circuito porteño. Allí fueron descubiertos fragmentos de cerámica, herramientas de piedra y marcas de antiguas viviendas que permiten reconstruir una Buenos Aires completamente diferente.

Las evidencias arqueológicas ubican estas ocupaciones entre los siglos XII y XV. Esto significa que algunos de los objetos podrían tener alrededor de 800 años de antigüedad.

La historia de Buenos Aires que permaneció debajo de la tierra

Mucho antes de las fundaciones impulsadas por Pedro de Mendoza, en 1536, y por Juan de Garay, en 1580, diferentes grupos humanos ya aprovechaban los recursos naturales de la ribera del Riachuelo.

El paisaje estaba formado por bañados, lagunas, juncales y terrenos inundables. Sus habitantes cazaban, recolectaban alimentos, trabajaban cueros y fabricaban recipientes de cerámica.

La Noria, en peligro: esconde una historia de 800 años y las excavadoras podrían destruirla Foto: Instagram @roycortinaok

Entre los elementos recuperados durante las excavaciones aparecieron más de un centenar de fragmentos cerámicos, artefactos líticos, cuentas ornamentales y distintas herramientas. También se identificaron los llamados “negativos de postes”, marcas conservadas en el suelo que indican dónde estuvieron colocadas las estructuras de antiguas viviendas.

El valor de La Noria no depende solamente de la antigüedad de los objetos. El descubrimiento demuestra que la historia porteña comenzó mucho antes de la llegada de los europeos.

Un hallazgo olvidado durante más de ocho décadas

Las primeras noticias sobre el sitio se remontan a 1926, cuando el investigador Carlos Rusconi informó el hallazgo de un paradero indígena cerca del antiguo Puente de La Noria.

Sin embargo, las posteriores obras de rectificación del Riachuelo transformaron por completo la zona. El puente fue desplazado, el paisaje cambió y la ubicación del asentamiento quedó prácticamente olvidada durante más de 80 años.

Un tesoro oculto en Buenos Aires: tiene 800 años y una obra encendió todas las alarmas Foto: Instagram @roycortinaok

La búsqueda fue retomada en 2012 mediante el análisis de mapas históricos y estudios geográficos. A fines de 2013, la caída de un árbol removió parte del terreno y dejó al descubierto un fragmento de cerámica.

Aquella pequeña pieza fue la pista que los investigadores necesitaban. Los trabajos posteriores permitieron confirmar la existencia del yacimiento y recuperar materiales prehispánicos enterrados a unos 55 centímetros de profundidad.

Entre 2014 y 2018 se realizaron diferentes campañas arqueológicas con participación de especialistas argentinos y extranjeros.

Las obras del Autódromo que despertaron preocupación

La remodelación del Autódromo Gálvez busca adaptar el circuito a los estándares exigidos por las principales categorías internacionales. El objetivo es recibir nuevamente al MotoGP y alimentar la expectativa por un eventual regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.

El proyecto contempla modificaciones sobre la pista, nuevos boxes, sectores de servicios y cambios en diferentes espacios del predio. Una de las intervenciones previstas podría implicar el traslado del kartódromo hacia terrenos del Parque Ribera Sur.

Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, Argentina. Foto: Facebook Autódromo Gálvez

Esta posibilidad encendió las alarmas entre vecinos, historiadores y especialistas. El temor no se limita al sector donde ya fueron encontrados objetos. Los materiales arqueológicos podrían extenderse bajo otras áreas que todavía no fueron estudiadas.

Por esa razón, las organizaciones reclaman estudios de impacto, supervisión profesional y un protocolo que permita detener las máquinas ante cualquier hallazgo inesperado.

El peligro está en aquello que todavía no apareció

Los expertos sostienen que un terreno aparentemente vacío también puede contener información histórica. Los restos pueden permanecer enterrados durante siglos y salir a la luz únicamente cuando comienzan los movimientos de suelo.

Una excavación sin control podría destruir cerámicas, herramientas o estructuras antes de que sean reconocidas. En arqueología, la ubicación exacta de cada elemento resulta tan importante como el objeto mismo, porque permite interpretar cómo vivían y se organizaban las antiguas comunidades.

Una pista puede rediseñarse y una tribuna puede reconstruirse. Un sitio arqueológico destruido pierde para siempre la historia que conservaba.

Un tesoro de 800 años frente al desafío del progreso

La renovación del Gálvez podría representar una oportunidad deportiva, turística y económica para Buenos Aires. Sin embargo, el desafío consiste en avanzar sin borrar las huellas más antiguas de la Ciudad.

La Noria reúne diferentes momentos de la historia: las comunidades prehispánicas, el antiguo paisaje del Riachuelo, los pasos coloniales, la urbanización del sur porteño y el desarrollo del automovilismo argentino.

Debajo del Parque Ribera Sur no solamente existen fragmentos de cerámica. Permanece escondido un capítulo fundamental de Buenos Aires que todavía no terminó de ser descubierto.