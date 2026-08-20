comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Arreglaban una calle y lo que apareció debajo sorprendió a los arqueólogos: hallaron un barrio medieval intacto

Lo que comenzó como una simple obra de reurbanización en el centro histórico terminó revelando un sorprendente hallazgo arqueológico que ayudan a reconstruir cómo era la vida en la ciudad entre los siglos XIV y XIX.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Arqueólogos trabajan en la calle Fusteria, donde las obras de reurbanización sacaron a la luz cinco viviendas medievales.
Arqueólogos trabajan en la calle Fusteria, donde las obras de reurbanización sacaron a la luz cinco viviendas medievales. Foto: National Geographic
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una intervención urbana en el centro histórico de Barcelona terminó revelando un valioso capítulo de la historia de la ciudad. Durante las obras de renovación de la calle Fusteria, arqueólogos encontraron los restos de cinco viviendas medievales, estructuras comerciales y numerosos objetos que permanecieron enterrados durante siglos.

La excavación se realizó en un sector situado entre las calles Ample y de la Mercé, una zona que formó parte de uno de los núcleos comerciales más activos de la ciudad. Los trabajos permitieron recuperar evidencias que muestran cómo era la vida cotidiana en este enclave entre los siglos XIV y XIX.

Los restos de un antiguo mercado cubierto salieron a la luz

Entre los descubrimientos más destacados apareció un tramo de las históricas Voltes dels Encants, un mercado cubierto vinculado al comercio de objetos usados y antigüedades. Esta estructura conectaba antiguamente la plaza de Sant Sebastià con varias vías comerciales del casco urbano.

Excavación arqueológica en la calle Fusteria de Barcelona con restos de viviendas medievales y estructuras históricas descubiertas bajo el asfalto.
Arqueólogos trabajan en la calle Fusteria, en el centro histórico de Barcelona. Foto: National Geographic

Los arqueólogos también localizaron sectores originales del pavimento que formaba parte de este complejo comercial, una evidencia clave para reconstruir la organización económica de la Barcelona medieval y moderna.

Contenido Recomendado

Descubren en Chubut un fósil de reptil marino de 66 millones de años:el hallazgo clave del CONICET clave en la Patagonia

Descubren en Chubut un fósil de reptil marino de 66 millones de años: el hallazgo clave del CONICET clave en la Patagonia

Histórico hallazgo en Río Negro:encuentran un bosque petrificado de 50 millones de años que revela el pasado de la Patagonia

Histórico hallazgo en Río Negro: encuentran un bosque petrificado de 50 millones de años que revela el pasado de la Patagonia

Viviendas, pozos y sistemas de saneamiento medievales

La investigación permitió documentar partes de las plantas bajas y sótanos de las cinco casas descubiertas. Las edificaciones presentan dimensiones que oscilan entre 17 y 40 metros cuadrados, reflejando la diversidad arquitectónica y social de la época.

Además de las viviendas, aparecieron pozos, depósitos de agua y antiguas redes de saneamiento, elementos que ayudan a comprender el funcionamiento de las infraestructuras urbanas medievales y su evolución a lo largo de los siglos.

Uno de los hallazgos más relevantes fue un pavimento cerámico del siglo XIV, conservado en muy buen estado. El artefacto se mantuvo oculto durante generaciones, bajo las capas posteriores de la ciudad.

La imagen religiosa que intrigó a los investigadores

Entre los materiales recuperados destacan fragmentos cerámicos, elementos arquitectónicos, objetos metálicos y restos de fauna. Sin embargo, una pieza llamó especialmente la atención de los especialistas: una representación de San Antonio de Padua, probablemente datada en el siglo XVIII.

La imagen apareció integrada en el suelo de una de las viviendas y aporta información sobre las prácticas religiosas y las expresiones de devoción doméstica que formaban parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

Las investigaciones documentales asociadas al proyecto también sugieren que una de las casas halladas podría haber albergado una de las primeras colecciones museísticas registradas en la península ibérica, una hipótesis que añade aún más interés al conjunto arqueológico.

Pavimento cerámico medieval del siglo XIV descubierto durante excavaciones arqueológicas en el centro histórico de Barcelona.
Uno de los hallazgos más destacados fue un pavimento cerámico del siglo XIV conservado en excelente estado bajo varias capas de urbanización posteriores. Foto: National Geographic

Un hallazgo clave para entender la evolución de Barcelona

Los expertos identificaron igualmente antiguos trazados de las calles de Fusteria y Ample, lo que permitió reconstruir parte de la configuración urbana de este sector histórico. El descubrimiento se suma a otros hallazgos recientes realizados en Barcelona, como los restos de la medieval Font de l’Àngel, localizada en la plaza de Correos.

La excavación ocupó una superficie de 239 metros cuadrados y estuvo dirigida por el arqueólogo Toni Fernández Espinosa, bajo la supervisión de organismos especializados en patrimonio de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña.

El caso vuelve a poner de relieve el papel de la arqueología preventiva en las obras urbanas. Gracias a estas intervenciones, fragmentos fundamentales del pasado que permanecían ocultos bajo el asfalto pueden recuperarse y aportar nuevas pistas sobre la historia de las ciudades europeas.

¿Qué eran las Voltes dels Encants y por qué son tan importantes?

Las Voltes dels Encants formaron parte de uno de los espacios comerciales más antiguos de Barcelona y están vinculadas al origen de los históricos Encants Vells, considerados por muchos investigadores como uno de los mercados de segunda mano más antiguos de Europa.

Diversas fuentes históricas sitúan su funcionamiento desde la Edad Media, cuando comerciantes y artesanos vendían ropa usada, herramientas, muebles, objetos recuperados y antigüedades en una zona estratégica cercana al puerto y a la Lonja de Mar.

HallazgoBarcelonaEdad MediaArqueología
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Los videos impactantes del terremoto en Perú:una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho

    Los videos impactantes del terremoto en Perú: una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho

  2. Alarma en Perú por un terremoto de magnitud 7,2:qué dicen las autoridades sobre el riesgo de réplicas y tsunami

    Alarma en Perú por un terremoto de magnitud 7,2: qué dicen las autoridades sobre el riesgo de réplicas y tsunami

  3. Susto a bordo:así quedó el avión tras chocar con una estructura que le quebró una de las alas

    Susto a bordo: así quedó el avión tras chocar con una estructura que le quebró una de las alas

  4. Corea del Norte lanzó una decena de misiles balísticos hacia el mar de Japón

    Corea del Norte lanzó una decena de misiles balísticos hacia el mar de Japón

  5. Tierras raras en Brasil:el recurso estratégico que enfrenta a Estados Unidos y a China

    Tierras raras en Brasil: el recurso estratégico que enfrenta a Estados Unidos y a China
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei prometió dar otro recital tras la inflación mayorista del 0,8%:“Voy a tener que buscar tiempo para ensayar”

Javier Milei prometió dar otro recital tras la inflación mayorista del 0,8%: “Voy a tener que buscar tiempo para ensayar”

La CGT y las CTA marcharon al Ministerio de Economía por las familias endeudadas y reclamaron “un programa de refinanciación”

Cómo es la letra chica para privatizar las tres líneas del Belgrano Cargas:el esquema que prepara el gobierno de Milei

Carlos Maslatón, abogado y analista financiero:“Axel Kicillof tenía razón con YPF”

Economía

Cierran Aeroparque por casi 3 días en agosto:desde cuándo y qué pasará con los 900 vuelos afectados

Cierran Aeroparque por casi 3 días en agosto: desde cuándo y qué pasará con los 900 vuelos afectados

Llegó una reconocida marca de cosmética coreana a la Argentina:dónde abrieron sus cinco locales

Dato del INDEC:la actividad económica se recuperó un 0,8% mensual en junio y acumuló una suba del 1,9% en el primer semestre de 2026

Día del Empleado de Comercio 2026:qué fecha cae este año y para quiénes será feriado

Internacionales

Arreglaban una calle y lo que apareció debajo sorprendió a los arqueólogos:hallaron un barrio medieval intacto

Arreglaban una calle y lo que apareció debajo sorprendió a los arqueólogos: hallaron un barrio medieval intacto

Video angustiante:las imágenes del accidente de helicóptero que dejó siete muertos en un safari de Kenia

Susto a bordo:así quedó el avión tras chocar con una estructura que le quebró una de las alas

Los videos impactantes del terremoto en Perú:una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho