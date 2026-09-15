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La OTAN derribó un dron sobre Lituania y crece la tensión con Rusia

Cazas aliados interceptaron el aparato durante la madrugada y activaron alertas en varios distritos, incluida Vilna. El Gobierno lituano advirtió que defenderá su espacio aéreo ante la amenaza de Moscú.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Cazas de la OTAN derribaron drones rusos en Lituania.
Cazas de la OTAN derribaron drones rusos en Lituania. Foto: Diario de Noticias.
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Cazas de la OTAN derribaron un dron sobre territorio de Lituania durante la madrugada de este martes, en un episodio que activó alertas en varios distritos del país báltico, incluida su capital, Vilna. El presidente Gitanas Nausėda confirmó el incidente y destacó la rápida respuesta de las fuerzas aliadas desplegadas en la región.

“Ante la intensificación de la agresión de Rusia contra Ucrania, esta capacidad de respuesta es vital para nuestra región”, afirmó el mandatario. “Junto a nuestros aliados de la OTAN, Lituania defenderá su espacio aéreo”, agregó en X.

Las banderas de los miembros de la Alianza ondean en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica. 2 de abril de 2025. Foto: REUTERS/Yves Herman
Cazas de la OTAN derribaron drones rusos en Lituania.

Dónde cayó el dron interceptado por la OTAN

El aparato fue neutralizado cerca de la localidad de Pratkunai, en el distrito de Kaišiadorys, dentro de la región de Kaunas. El jefe del Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKVC), Vilmantas Vitkauskas, confirmó que se desplegaron efectivos para determinar qué tipo de dron era, cuáles eran sus características y cuál era su objetivo.

Antes de la interceptación, las autoridades habían emitido una alerta amarilla por un posible dron en los distritos de Elektrėnai, Trakai, Kaunas y Vilna.

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El Ministerio de Defensa lituano informó que el dispositivo fue “neutralizado con éxito” y destacó la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas del país y de los pilotos italianos que participan de la misión de defensa aérea de la OTAN.

Otros incidentes con drones y falsas alarmas

El episodio se produjo apenas días después de que Lituania activara dos alertas aéreas en una misma jornada. Una estuvo relacionada con un probable dron procedente de Bielorrusia, mientras que la otra terminó siendo provocada por una bandada de gansos silvestres.

El primer incidente ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada y, según el NKVC, el objeto atravesó durante unos 20 minutos el espacio aéreo lituano desde Bielorrusia hacia Kaliningrado, el enclave ruso situado entre Lituania y Polonia.

Horas más tarde, otra alerta provocó el cierre temporal del aeropuerto de Vilna. Los cazas de la OTAN fueron activados, pero finalmente identificaron que se trataba de aves.

Las autoridades explicaron que las señales de radar de los drones y de las aves pueden ser similares, por lo que es necesario realizar inspecciones adicionales para determinar la naturaleza de los objetos.

Lituania refuerza su defensa ante la amenaza rusa

La posición geográfica de Lituania, fronteriza con Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado, mantiene al país en máxima alerta desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

En paralelo, Alemania avanza en la conformación de una brigada blindada en territorio lituano, integrada por unos 4.800 soldados y prevista para estar plenamente operativa en 2027.

Kaliningrado, el enclave ruso que comparte frontera con Polonia y Lituania. Foto: Google Earth.

La tensión también alcanzó el terreno nuclear. El Kremlin advirtió que Lituania podría quedar en la mira de las armas nucleares rusas si permite el despliegue de ojivas de países aliados de la OTAN.

Mientras tanto, el Parlamento lituano analiza eliminar la prohibición constitucional de almacenar armas nucleares en su territorio. La iniciativa cuenta con respaldo político y busca reforzar la capacidad de disuasión frente a Moscú.

OTANLituaniaDrones
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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