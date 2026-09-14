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Buscan voluntarios para trabajar solo 30 horas a la semana: brindan hospedaje, comidas y excursiones gratuitas en la Patagonia chilena

El programa permite vivir una experiencia en plena Patagonia chilena a cambio de 30 horas semanales de trabajo en un proyecto de conservación. Los voluntarios reciben alojamiento, tres comidas diarias, excursiones y otras prestaciones, y pueden postularse por estadías de entre 4 y 12 semanas.

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Viví una experiencia en la Patagonia chilena a cambio de 30 horas semanales de trabajo en un proyecto de conservación.
Viví una experiencia en la Patagonia chilena a cambio de 30 horas semanales de trabajo en un proyecto de conservación. Foto: Magnific
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Una convocatoria de Worldpackers ofrece alojamiento, tres comidas diarias y excursiones gratuitas a cambio de 30 horas semanales de trabajo en un proyecto de conservación ubicado en la comuna de Lonquimay, en la Patagonia norte de Chile.

Esta ubicación forma parte del Geoparque Kütralkura, sitio reconocido por la UNESCO, y de la Reserva de la Biosfera Las Araucarias, y se extiende sobre 500 hectáreas junto a la Reserva Nacional Alto Biobío, en la frontera con Argentina.

Aquel parque se dedica a realizar actividades de educación ambiental, geología y ecoturismo, así como también tareas de protección de especies desde el 2025, gracias a lo que han trabajado en la reintroducción de especies extintas en la zona y el monitoreo de pumas.

Voluntariado
Una convocatoria de Worldpackers ofrece alojamiento, tres comidas diarias y excursiones gratuitas a cambio de 30 horas semanales de trabajo en un proyecto de conservación ubicado en la comuna de Lonquimay, en la Patagonia norte de Chile. Foto: Magnific

Requisitos para aplicar al voluntariado en Lonquimay

Postulación exclusivamente individual

La convocatoria está destinada exclusivamente a postulantes individuales, por lo que no se admiten inscripciones en pareja, grupos ni dúos de viaje.

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Esta condición busca garantizar que todas las personas participantes vivan la experiencia de manera autónoma, promoviendo el intercambio cultural, la adaptación a nuevos entornos y el desarrollo de competencias personales en igualdad de condiciones.

De esta forma, cada candidato es evaluado de manera independiente, tanto en el proceso de selección como durante la realización del programa.

Rango etario amplio

Otro aspecto destacado de la propuesta es la amplitud del rango etario permitido para participar. A diferencia de muchos programas similares, que suelen estar orientados principalmente a jóvenes estudiantes o recién graduados, esta convocatoria abre sus puertas a personas de entre 18 y 60 años.

Esta característica favorece una mayor diversidad de perfiles, experiencias y trayectorias de vida, permitiendo que tanto jóvenes en búsqueda de nuevas oportunidades como adultos con experiencia profesional puedan acceder a la iniciativa y enriquecerla con perspectivas variadas.

Lonquimay, Chile
Lonquimay, Chile Foto: TripAdvisor

Nivel de inglés requerido para la propuesta

En cuanto a los requisitos de idioma, la convocatoria exige que los postulantes cuenten con un manejo fluido del inglés, ya que este será el principal idioma de comunicación durante gran parte de la experiencia.

Sin embargo, también se contempla una alternativa para quienes no dominan el inglés: acreditar un nivel básico o principiante de español, lo que amplía las posibilidades de participación para candidatos de distintos orígenes y contextos culturales.

Carga horaria semanal: en qué consiste la jornada de 30 horas

La jornada laboral semanal es de 30 horas con dos días libres para recorrer el paisaje o descansar.

Las tareas incluyen: el cuidado de senderos, domos, huertas y otras labores relacionadas a la jardinería. También se presentan en tareas de construcción y reparación dentro del parque, así como atención en la recepción.

Qué tareas implica el cuidado de un glamping patagónico

Detrás de la experiencia de descanso y conexión con la naturaleza que ofrece un glamping patagónico, existe una intensa labor diaria. Mantener este tipo de alojamientos, ubicados generalmente en entornos remotos y de gran valor ambiental, requiere una combinación de tareas de hotelería, mantenimiento, logística y conservación.

Entre las principales responsabilidades se encuentran:

  • Preparación y acondicionamiento de las unidades: limpieza profunda de domos, carpas o cabañas, cambio de ropa de cama, reposición de amenities y verificación del estado general de las instalaciones antes de cada ingreso.
  • Cuidado de espacios exteriores: mantenimiento de senderos, áreas comunes, fogones, decks y zonas de descanso para garantizar la seguridad y comodidad de los visitantes.
Voluntariado
Detrás de la experiencia de descanso y conexión con la naturaleza que ofrece un glamping patagónico existe una intensa labor diaria con numerosas tareas a realizar. Foto: Magnific
  • Atención al huésped: recepción, orientación sobre actividades, asistencia durante la estadía y resolución de imprevistos. En muchos casos, el personal también actúa como anfitrión y guía local.
  • Logística y abastecimiento: coordinación de compras, recepción de proveedores y almacenamiento de insumos, una tarea que suele requerir planificación adicional debido a las distancias y condiciones climáticas de la región.
  • Protección del entorno natural: implementación de prácticas sustentables, manejo responsable de residuos, reducción del impacto ambiental, y cuidado de la flora y fauna nativas.

Beneficios del programa: hospedaje, comidas y excursiones

Entre los beneficios que ofrece el programa se encuentran:

  • Habitación compartida
  • Desayuno, almuerzo y cena todos los días
  • Acceso a conexión de internet
  • Uso libre de la cocina
  • Servicio de lavandería
  • Tours y excursiones gratuitas
  • Clases de idiomas gratuitas
  • Uso de bicicletas disponibles en el predio
  • Certificado de culminación
  • Soporte de Worldpackers durante todo el viaje y protección en caso de que no se cumplan las condiciones acordadas.
El voluntariado incluye soporte de Worldpackers durante todo el viaje y protección en caso de que no se cumplan las condiciones acordadas. Foto: Universidad de Costa Rica

Sin embargo, el programa no cubre los vuelos hacia Chile ni tampoco el seguro de viaje, los trámites de visa o el transporte interno; quedan a responsabilidad del postulante.

Paso a paso: cómo postularse a este programa en Chile

Para postularse a este programa, es necesario inscribirse a Worldpackers:

  1. Crear tu cuenta y perfil en Worldpackers web o en la app: registrarse paso a paso con el correo o red social, rellenar el perfil con los datos solicitados como foto, nombre, origen, idiomas, estudios y un video de presentación.
  2. Adquirir una membresía verificada: pagar una membresía anual para poder contactar y aplicar a los anfitriones, la cual incluye seguro de protección y soporte.
  3. Buscar y filtrar oportunidades por locación, tipo de proyecto, duración de la estadía y mes del viaje y beneficios de comida diarios, así como reseñas de otros postulantes.
  4. Enviar la postulación al anfitrión que te guste verificando que las fechas de entrada y salida coincidan con tu disponibilidad.
  5. Entrevista con el anfitrión de la plataforma mediante videollamada para confirmación final.
Geoparque Kütralkura
Geoparque Kütralkura Foto: kutrallkura.cl

El programa se encuentra disponible entre los meses de septiembre y febrero. La duración mínima requerida de la estadía es de cuatro semanas, mientras que el período máximo autorizado es de doce semanas.

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