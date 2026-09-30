“Estoy traumatizado y la gente sigue aterrorizada”: los estremecedores relatos de los pasajeros del avión que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

Pasajeros tras el vuelo que aterrizó de emergencia por un ataque. Foto: captura video redes sociales.

El comandante y el primer oficial de un avión de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv sufrieron lesiones este miércoles y tuvieron que ser trasladados a un hospital después de que la aeronave efectuara un aterrizaje de emergencia en la ciudad saudita de Tabuk. Aunque las causas del incidente continúan bajo investigación, diversos medios israelíes sostienen que uno de los tripulantes habría atacado con un arma blanca a su compañero mientras el vuelo estaba en curso.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdelaziz, la torre de control recibió una señal de emergencia proveniente del vuelo FZ1073 a las 8:44 de la mañana, hora local. Tras la activación de los procedimientos de seguridad correspondientes, la aeronave logró descender sin inconvenientes en Tabuk aproximadamente una hora más tarde, cerca de las 9:45.

IMÁGENES SENSIBLES. Los estremecedores relatos de los pasajeros del avión que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita. Video: X/SophieSophxb67

Los estremecedores testimonios de los pasajeros

Un ciudadano israelí relató a The Jerusalem Post que uno de los pilotos hirió con un cuchillo a su compañero e intentó expulsarlo de la cabina mientras la aeronave comenzaba a descender bruscamente. También señaló que varios pasajeros israelíes ubicados en los asientos delanteros se dirigieron rápidamente hacia la cabina y forcejearon con el agresor mientras el avión perdía altura. “Les grité que corrieran y tomaran el control del avión”, afirmó, al referirse a otros dos pilotos que viajaban en la parte trasera.

De acuerdo con su testimonio, los pasajeros consiguieron apartar al atacante de la cabina y permitir el ingreso de los otros dos aviadores. Uno de ellos logró hacerse cargo de los mandos de la aeronave. Además, indicó que el piloto herido se encontraba en estado grave y que recibió asistencia de un odontólogo que viajaba entre los pasajeros.

Andrés Repetto sobre el aterrizaje de emergencia del avión en Arabia Saudita.

Por otro lado, Uri, uno de los ocupantes del vuelo, expresó al medio Walla: “Estoy traumatizado. La gente sigue aterrorizada, sobre todo después de que el avión se precipitara repentinamente”.

Asimismo, agregó: “Por lo que entiendo, el piloto intentó suicidarse junto con nosotros. Al parecer, fue un ataque. Algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a controlarlo hasta que lograron aterrizar el avión”.

Según informó Times of Israel citando datos de News Israel 13, en una grabación realizada poco después del incidente dentro de la aeronave, un pasajero con el rostro cubierto de sangre afirmó ante la cámara: “Estamos aquí durante el secuestro de un avión. En este momento hemos reducido a los terroristas y nos estamos acercando al aterrizaje. En el avión, todos están sanos y salvos, excepto el piloto. Necesitamos ayuda”.

En tanto, Yasmine Abecassis, madre de una de las pasajeras, contó que su hija la contactó desde Arabia Saudita para informarle sobre lo sucedido. “Mi hija me llamó (...) y dijo que se encontraba en Arabia Saudita. Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo”, manifestó mientras aguardaba el regreso de Miriam Shira Ohayon al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. La joven viajaba a Israel para participar en un homenaje dedicado a su hermano, fallecido el 7 de octubre de 2023 durante la ofensiva de Hamás.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos. Video: X/@L_ThinkThank

Abecassis añadió que, alertados por los gritos provenientes de la cabina, varios pasajeros intervinieron y “redujeron al tipo”. Además, precisó que su hija le relató que había “mucha sangre” y que los viajeros estaban “muy angustiados porque creyeron que iban a morir”.

Qué habría pasado en el vuelo

Desde el Ministerio de Transporte de Israel confirmaron que el desvío estuvo relacionado con un “altercado entre la tripulación”. Sin embargo, la prensa israelí sostuvo que el incidente habría sido más grave y que uno de los pilotos apuñaló a su compañero durante el vuelo.

Un video difundido por el Canal 12 de Israel muestra a varios pasajeros ensangrentados cerca de la cabina mientras reducen a un hombre al que identifican como el presunto agresor. En las imágenes también se observa a los dos pilotos heridos sobre el piso de la aeronave. Los pasajeros aseguran haber intervenido para controlar al atacante y proteger a la tripulación.

Los datos de seguimiento de Flightradar24 muestran que el avión modificó abruptamente su trayectoria cuando se aproximaba a la frontera con Jordania. Tras perder altitud y realizar maniobras inusuales, la aeronave cambió de rumbo y finalmente se dirigió hacia Tabuk, donde concretó el aterrizaje de emergencia.

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos

Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que la situación se encontraba “bajo control” y que se trabajaba para garantizar el regreso seguro de los pasajeros israelíes.

Flydubai evitó brindar detalles sobre las causas del episodio y se limitó a señalar que se produjo un “incidente” a bordo. La compañía aseguró que el avión aterrizó sin inconvenientes y que todos los pasajeros se encuentran fuera de peligro. Mientras tanto, las autoridades sauditas continúan investigando qué ocurrió dentro de la cabina durante el vuelo.