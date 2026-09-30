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Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos

De acuerdo con la información oficial, las autoridades de seguridad israelíes se encuentran investigando el incidente ocurrido durante el vuelo con destino a la ciudad israelí.

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FlyDubai, avión.
FlyDubai, avión. Foto: FlyDubai
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Un avión de la compañía Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv fue desviado este miércoles a Arabia Saudita debido a un “altercado entre miembros de la tripulación”, según confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Transporte de Israel.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades de seguridad israelíes se encuentran investigando el incidente ocurrido durante el vuelo con destino a la ciudad israelí.

Qué habría pasado en el vuelo

Según relató un pasajero al diario Jerusalem Post, el conflicto se habría producido cuando uno de los pilotos apuñaló al otro en plena travesía. Sin embargo, esta versión no fue confirmada por las autoridades ni por la aerolínea.

Por su parte, el Canal 12 de Israel informó que no se descarta una hipótesis vinculada a la seguridad y señaló que uno de los pilotos está siendo interrogado para determinar si existió alguna intención de tomar el control de la aeronave y estrellarla.

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El recorrido registrado por la plataforma Flightradar24 muestra que, antes de ingresar al espacio aéreo jordano, el avión realizó un brusco giro hacia el norte y perdió altitud. Posteriormente, continuó volando a menor altura con una trayectoria irregular y, al llegar a la frontera con Jordania, cambió nuevamente de rumbo para dirigirse hacia la ciudad saudita de Tabuk.

FlyDubai, avión. Foto: FlyDubai

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la situación está “bajo control” y que se están tomando las medidas necesarias para garantizar el regreso seguro de los pasajeros israelíes.

Horas más tarde, la compañía aérea Flydubai se limitó a informar que ocurrió un “incidente” a bordo, sin brindar mayores detalles sobre las causas. La aerolínea indicó que el avión aterrizó sin inconvenientes en el aeropuerto de Tabuk y que todos los pasajeros se encuentran a salvo.

“Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes”, informaron desde la empresa, y agregaron: “Se emitirán más actualizaciones a medida que se disponga de detalles adicionales confirmados”.

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