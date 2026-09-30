comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Un centenar de personas acampa en el corazón de Barcelona para reclamar soluciones a la crisis de vivienda

La protesta surgida en Madrid por la crisis habitacional se extendió a Barcelona, donde los manifestantes instalaron tiendas en Plaza de Catalunya y cuestionaron las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La protesta por la vivienda se extiende en España: un centenar de personas acampa en Barcelona.
La protesta por la vivienda se extiende en España: un centenar de personas acampa en Barcelona. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La protesta por el acceso a la vivienda que comenzó en la Puerta del Sol de Madrid se extendió a Barcelona. Un centenar de personas se concentró este martes en Plaza de Catalunya y montó las primeras tiendas de campaña para reclamar medidas frente a los desahucios y el aumento del precio de los alquileres.

Los manifestantes aseguran proceder de “distintos sindicatos de vivienda y otras asambleas”. La elección de la Plaza de Catalunya tiene además un fuerte componente simbólico, ya que el espacio fue uno de los principales escenarios de las movilizaciones del 15M en Barcelona.

La protesta por la vivienda se extiende en España: un centenar de personas acampa en Barcelona. Foto: REUTERS

La convocatoria comenzó a tomar forma el lunes, después de una protesta vinculada a la crisis habitacional y de una asamblea posterior en la que un grupo de personas empezó a plantear la posibilidad de instalarse en la plaza. Finalmente, durante la tarde del martes comenzaron a llegar las tiendas.

Una acampada que busca sumar más personas

A través de redes sociales, los impulsores de la protesta hicieron un llamado a la ciudadanía para organizarse “ante las dificultades para acceder a una vivienda”. La intención inicial fue pasar la noche en la Plaza de Catalunya y mantener la convocatoria abierta para que más personas se incorporaran. Los organizadores habían anticipado que la acampada se realizaría “se apruebe el decreto o no”, por lo que la decisión del Consejo de Ministros no modificó el inicio de la protesta.

Contenido Recomendado

DNU 70/23:la Corte Suprema revocó un fallo que reponía la Ley de Tierras

DNU 70/23: la Corte Suprema revocó un fallo que reponía la Ley de Tierras

Despidos en una distribuidora de golosinas:más de 50 trabajadores fueron afectados en Esteban Echeverría

Despidos en una distribuidora de golosinas: más de 50 trabajadores fueron afectados en Esteban Echeverría
La protesta por la vivienda se extiende en España: un centenar de personas acampa en Plaza Catalunya de Barcelona. Foto: Reuters

La movilización de Barcelona se produjo mientras otras ciudades españolas comenzaban a replicar las acampadas surgidas en Madrid. Además de Barcelona, se registraron iniciativas similares en otros puntos del país.

El origen de las protestas por la vivienda en España

La expansión de las acampadas está relacionada con las protestas desencadenadas después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años cuyo caso provocó una fuerte movilización social en Madrid.

La acampada de la Puerta del Sol se convirtió en el principal punto de concentración y, con el paso de los días, el reclamo comenzó a extenderse hacia otras ciudades. En Barcelona, las primeras acciones se desarrollaron durante el lunes y desembocaron en la instalación de las tiendas en Plaza de Catalunya al día siguiente.

El apartamento fue adquirido por un fondo de inversión que exigió un fuerte aumento del alquiler, a pesar de los esfuerzos de activistas por el derecho a la vivienda para negociar una solución alternativa.
Un cartel con el lema "Este sistema debe arder. Maricarmen, no estás sola" se alza en una protesta contra la crisis de vivienda en España tras el desahucio de la mujer. Foto: REUTERS

¿Qué medidas sobre vivienda aprobó el Gobierno?

La llegada de los manifestantes coincidió con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de dos reales decretos ley relacionados con la vivienda. El paquete contempla, entre otras medidas, la protección frente a los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, la prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 y nuevas regulaciones para los alquileres de temporada y por habitaciones.

También incorpora restricciones a la compra de viviendas por parte de fondos de inversión y una reducción del IVA para la construcción de vivienda pública y protegida.

Uno de los decretos incluye además la renovación automática de los contratos de alquiler, una de las cuestiones que generó mayor discusión durante las negociaciones previas a la aprobación del paquete. Las medidas deberán ser sometidas a votación en el Congreso en un pleno extraordinario previsto para este viernes.

La protesta por la vivienda se extiende en España: un centenar de personas acampa en Plaza Catalunya de Barcelona. Foto: Reuters

Los acampados cuestionan las medidas anunciadas

Las decisiones del Gobierno no lograron desactivar la protesta. Para los participantes de la acampada, las medidas aprobadas no responden de manera suficiente a las demandas vinculadas al acceso a una vivienda. “No creo que hayan engañado a nadie”, comentó a EFE Victoria, estudiante de 25 años.

“Por las cosas que he estado hablando con compañeras por aquí, creo que todo el mundo pensamos algo parecido en este sentido. Es una jugarreta bastante clara la que han hecho, no la han disimulado demasiado”, añadió la joven, que lleva turnándose con otras compañeras desde el primer día de protestas.

La protesta por la vivienda se extiende en España: un centenar de personas acampa en Plaza Catalunya de Barcelona. Foto: Reuters

La organización de la acampada se realiza mediante turnos entre los participantes, con el objetivo de mantener la presencia permanente en la plaza mientras continúe la movilización.

Entre los manifestantes también existe la percepción de que la división del paquete legislativo en dos decretos responde a la necesidad de facilitar su aprobación parlamentaria.

Varios acampados sostienen que quieren aprobar uno de estos dos decretos, el más “suave”, para “colgarse la medalla y poder decir que han hecho algo”.

NP2026EspañaViviendas
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Abren convocatoria para vivir gratis en Tailandia como voluntario:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias por trabajar 25 horas semanales

    Abren convocatoria para vivir gratis en Tailandia como voluntario: ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias por trabajar 25 horas semanales

  2. Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos

    Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos

  3. NAZA:el documental sobre Israel y la matanza de civiles en Gaza

    NAZA: el documental sobre Israel y la matanza de civiles en Gaza

  4. Escándalo en España:Pedro Sánchez evalúa renunciar a la Presidencia tras la denuncia contra su esposa

    Escándalo en España: Pedro Sánchez evalúa renunciar a la Presidencia tras la denuncia contra su esposa

  5. Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas:un refugio de animales ofrece alojamiento a cambio de 24 horas semanales de trabajo

    Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas: un refugio de animales ofrece alojamiento a cambio de 24 horas semanales de trabajo
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

DNU 70/23:la Corte Suprema revocó un fallo que reponía la Ley de Tierras

DNU 70/23: la Corte Suprema revocó un fallo que reponía la Ley de Tierras

Javier Milei encabeza la Argentina Week en París:la agenda completa, con el encuentro con Emmanuel Macron

Revés para Milani:la Corte Suprema revocó su absolución por la desaparición del soldado Agapito Ledo en la dictadura

Mayra Mendoza cuestionó a la Corte por la Ley de Tierras

Economía

Despidos en una distribuidora de golosinas:más de 50 trabajadores fueron afectados en Esteban Echeverría

Despidos en una distribuidora de golosinas: más de 50 trabajadores fueron afectados en Esteban Echeverría

ANSES:cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

Atención a estos valores:cuánto cobrará una niñera por hora y por mes desde octubre de 2026

Uno por uno, los puntos decisivos de la misión del FMI en Argentina para revisar los objetivos del acuerdo

Internacionales

VIDEO:así se vivió el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita del avión Flydubai tras un violento ataque

VIDEO: así se vivió el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita del avión Flydubai tras un violento ataque

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos

España se suma a las restricciones de Europa y prohíbe el burka y el nicab:las multas llegan a 750 euros

NAZA:el documental sobre Israel y la matanza de civiles en Gaza