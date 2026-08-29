F-21, el poderoso caza basado en el F-16 que compite por un contrato histórico de 114 aviones en India

El F-21 de Lockheed Martin. Foto: Military Factory.

El F-21 es la propuesta de Lockheed Martin para el programa de adquisición de 114 cazas multifunción de la Fuerza Aérea India. Aunque deriva del F-16 Block 70/72, incorpora modificaciones específicas pensadas para India y una ambiciosa propuesta de producción local junto a Tata Advanced Systems.

Un F-16 adaptado a las necesidades de India

Lockheed Martin presentó al F-21 como una evolución diferenciada del F-16, con mejoras destinadas a responder a los requerimientos operativos de la Fuerza Aérea India. Sin embargo, India todavía no seleccionó al modelo y el programa MMRCA 2.0 continúa sin una definición definitiva.

El F-21 de Lockheed Martin. Foto: Noticias de Israel.

La propuesta busca además solucionar uno de los principales desafíos de la aviación militar india: la reducción progresiva de sus escuadrones operativos. Para ello, el fabricante estadounidense plantea no solamente entregar aeronaves, sino también desarrollar una importante capacidad industrial dentro del país.

El proyecto contempla fabricar los F-21 en India junto a Tata Advanced Systems, en el marco de la política Made in India. La iniciativa permitiría establecer una línea de producción y mantenimiento destinada a la propia Fuerza Aérea India y convertir al país en un centro industrial para el modelo.

Sensores y capacidades de combate

Uno de los principales elementos tecnológicos del F-21 es su radar AESA de largo alcance. Frente a los radares de exploración mecánica, este sistema permite detectar y seguir simultáneamente numerosos objetivos con mayor precisión, mejorando las capacidades de combate aire-aire y aire-superficie.

El caza también incorpora un sensor infrarrojo de búsqueda y seguimiento (IRST). Al utilizar la firma térmica de las aeronaves, puede localizar objetivos de manera pasiva, sin depender de emisiones de radar. Esta característica permite mantener una mayor discreción táctica y resulta especialmente importante frente a amenazas de baja observabilidad.

Para ampliar su autonomía, el F-21 utiliza depósitos de combustible conformables (CFT) instalados sobre el fuselaje. Estos tanques incrementan el alcance y el tiempo de permanencia en operaciones sin ocupar los puntos de anclaje destinados al armamento.

Otra característica destacada es su capacidad para utilizar los dos principales sistemas de reabastecimiento en vuelo: sonda y cesta y pértiga rígida. Esto aumenta la interoperabilidad del avión con diferentes aeronaves cisterna.

Una cabina preparada para la guerra en red

La cabina cuenta con una pantalla panorámica de gran formato (Large Area Display), inspirada en tecnologías empleadas en cazas de quinta generación. El sistema integra información procedente de sensores y armamento, facilitando al piloto la gestión del combate y mejorando su conciencia situacional.

El F-21 también dispone de un sistema avanzado de guerra electrónica, diseñado para detectar, identificar y contrarrestar amenazas provenientes de aeronaves enemigas y sistemas de defensa antiaérea.

En materia de armamento, Lockheed Martin destaca el Triple Missile Launch Adapter, capaz de transportar tres misiles aire-aire en un único punto de anclaje. Según el fabricante, esta configuración permite aumentar hasta un 40% la capacidad de combate aire-aire respecto de generaciones anteriores.

La aeronave fue diseñada para alcanzar una vida estructural de 12.000 horas de vuelo y cuenta con margen para incorporar en el futuro sensores, armas y sistemas desarrollados por la industria india.

F-21 Lockheed Martin. Foto: Lockheed Martin.

Finalmente, el F-21 utiliza un motor General Electric, cuya propuesta apunta a reducir las necesidades de mantenimiento y los costos durante el ciclo de vida. Esto permitiría elevar la disponibilidad de la flota y reducir los períodos de inmovilización de las aeronaves.

En definitiva, el F-21 busca ser mucho más que una nueva versión del F-16: Lockheed Martin apuesta a combinar capacidades avanzadas, mayor autonomía, interoperabilidad y producción local para conquistar un mercado estratégico como el indio.