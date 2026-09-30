TikTok limitará el uso de adolescentes en EEUU: habrá tope diario y restricciones nocturnas

Como parte del acuerdo, TikTok abonará 116,2 millones de dólares, de los cuales 100 millones serán destinados a reparaciones, aunque la compañía no admitió responsabilidad.

TikTok aceptó imponer nuevas restricciones para adolescentes en Estados Unidos como parte de un acuerdo alcanzado con el estado de Alabama. La medida establece un límite de dos horas diarias de uso por defecto para todos los usuarios de entre 13 y 17 años.

El pacto también incorpora otras medidas destinadas a reforzar la protección de los menores. Entre ellas, se destaca el bloqueo total del acceso entre la medianoche y las 6 de la mañana, la suspensión de notificaciones durante el horario escolar y la prohibición del uso de filtros estéticos para adolescentes.

Además, la red social deberá fortalecer los mecanismos de verificación de edad y ofrecer una opción de contenido no personalizado para los usuarios más jóvenes.

Como parte del acuerdo, TikTok abonará 116,2 millones de dólares, de los cuales 100 millones serán destinados a reparaciones, aunque la compañía no admitió responsabilidad. El monto podría aumentar a 300 millones si otros estados estadounidenses deciden sumarse al mismo convenio.

La firma del acuerdo llegó apenas días antes del primer juicio impulsado por un estado contra la plataforma. El caso se enmarca en una ola de demandas de familias, distritos escolares y gobiernos estatales que acusan a las grandes tecnológicas de afectar la salud mental de los jóvenes.

La firma del acuerdo llegó apenas días antes del primer juicio impulsado por un estado contra la plataforma. Foto: REUTERS

En este contexto, Meta, la empresa propietaria de Instagram y Facebook, también acordó recientemente millonarios pagos para resolver litigios similares. Con estas decisiones, las principales redes sociales comienzan a avanzar hacia normas más estrictas para proteger a los adolescentes en el entorno digital.