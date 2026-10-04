Conmoción en Villa La Angostura: mató a una nena de 3 años, intentó quitarse la vida y fue hospitalizado

Poder Judicial de Villa Villa La Angostura Foto: https://www.mpfneuquen.gob.ar

Una niña de 3 años fue asesinada en Villa La Angostura durante un episodio de violencia familiar, y el único acusado permanece internado bajo custodia.

Fuentes del caso indicaron al medio Infobae que todo comenzó este fin de semana, cuando madre e hija viajaron a Villa Langostura para visitar al presunto homicida que, actualmente, reside en esa localidad. Cuando la mujer le comunicó que debían regresar, el hombre se negó y en medio de una discusión con su pareja sacó un cuchillo y degolló a la pequeña.

Por el crimen, el hombre que habría cometido la agresión y luego se autolesionó, permanece internado y, por orden del fiscal del caso Adrián De Lillo, tiene custodia policial.

Policía de Neuquén, NA

Medios locales indicaron que la mujer, que sería la pareja del sujeto, habría logrado escapar del lugar antes de que el hombre intentara quitarse la vida. Las circunstancias y la modalidad de este segundo episodio todavía no fueron confirmadas oficialmente y forman parte de la investigación.

En tanto, este domingo solicitaron allanar la vivienda donde ocurrió el hecho, con el objetivo de buscar el arma homicida, teléfonos celulares, ropa y rastros relacionados y cualquier otro elemento de interés para el caso.

Por el momento la causa está caratulada como homicidio y se aguardan los resultados de las pericias forenses que serán fundamentales para reconstruir la secuencia del crimen.