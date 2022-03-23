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Honduras anuncia que podría adoptar Bitcoin como su vecino El Salvador

Xiomara Castro planteó la posibilidad de adoptar Bitcoin para reducir la dependencia del dólar y cuestionar su hegemonía. Conocé los detalles.

Por @lobodeldolar
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Recientemente Xiomara Castro, presidenta de Honduras, dijo que posiblemente sea una buena idea adoptar Bitcoin y así dejar de depender del dólar y liberarse de su “hegemonia”, al igual que su vecino El Salvador.

Las afirmaciones de Xiomara caen en un momento histórico donde Rusia es excluido del SWIFT, sistema de pagos internacional, el petróleo podría dejar de comercializarse exclusivamente en dolares, y Varios analístas ya hablan de la posibilidad de un cambio de orden mundial económico donde el dólar lleva décadas de hegemonía... La realidad, y esto es opinión, si miramos al Salvador, es un país donde si bien se adoptó BITCOIN, no tuvo la aceptación en cuanto a circulación esperada.

Es que Bukele anunció la compra de BITCOIN con reservas del Salvador, por arriba de los 60 mil dólares, previo a su espectacular caída hacia los 30 (y posterior rebote) recibió fuertes críticas por especular con el poco dinero de este pequeño país centroamericano. Sin embargo, el pueblo del Salvador lentamente va a comenzar a utilizar en mayor medida el USDT y la billetera del gobierno, CHIVO, para realizar y recibir pagos. Es que, el mayor uso es en USDT, es decir la stablecoin que representa el dólar digital.

Bitcoin por su volatilidad y poco entendimiento en las personas, no ha tenido la circulación que se esperaba e incluso ha sido DEMONIZADO por gran parte del pueblo salvatoreño, sin embargo, el USDT o dólar digital si, ya que representa una solución al problema de la escasez del dólar en paises pobres o tercermundistas.

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¿Seguirá esta nueva tendencia de países pequeños por adoptar BTC y comenzar a repartir USDT como hizo el Salvador? Ya que El Salvador, cuando anunció la adopción de BITCOIN, buscó promoverla donando USDT a la población, solo por utilizar la billetera virtual CHIVO, que es la oficial del gobierno. La gran pregunta es... ¿Todos estos dólares, quien los emitió o respaldó?

Y en este escenario, si más paises pequeños continúan adoptando Bitcoin y dandole uso al dólar digital, habrá que ver que dicen nuestros vecinos del norte. Es que EEUU luego de que Rusia avanzara en la creación del Rublo digital, ha acelerado la implementación de su versión digital del dólar... Cuando esto ocurra, que dirá la reserva federal acerca del USDT?.. Podríamos estar ante el inicio de un desdoblamiento del dolar a nivel mundial?.

La FED ya nos ha anticipado sus intenciones de batallar al USDT, y tras varias auditorías fallidas no han podido frenar su existencia. Estamos pues, ante una revolución mundial y la implementación del BITCOIN o simplemente una alternativa para paises pobres de poder eliminar el patrón dólar lentamente? Solo los años nos podrán decir, si BITCOIN realmente tiene uso dentro de una sociedad, debido a su volatilidad e imposibilidad de vivir en una economía tán especulativa...

Quizas, la estrategia de estos paises sea unirse para darle batalla a la hegemonía mundial del dólar y así dejar de depender de ello. ¿Que pasará con los años, si los paises comienzan adoptando BITCOIN y utilizando USDT no emitido por la reserva federal? Sin dudas, vienen años fascinantes, de gran especulación y volatilidad...

Economía (Finanzas)El SalvadorBitcoinCriptomonedasHondurasLobo del dolar
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