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Evolución del clima en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 11 de agosto de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
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El pronóstico para Santiago del Estero este 11 de agosto de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 13 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Sureste 13 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 13 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:53
Horas de luz11h 2m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 11 de agosto de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:51 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 11 de agosto de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 13 - 25 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Este 6 - 21 km/h 0% Cubierto
02:00 Este 6 - 21 km/h 0% Cubierto
03:00 Este 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° Este 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Este 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Este 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Este 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Este 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sureste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sureste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Sureste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sureste 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Sureste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Sureste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Sureste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Sureste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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