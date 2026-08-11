comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 11 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Santa Cruz este 11 de agosto de 2026 indica una máxima de y una mínima de -1°. Con vientos de 25 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 16 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 23 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 17 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 25 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:56
Puesta del sol18:28
Horas de luz9h 32m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 11 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:56 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 9h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 11 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 25 - 45 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 19 - 31 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 19 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 17 - 28 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 17 - 27 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 18 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 20 - 33 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 19 - 33 km/h 0% Soleado
13:00 Suroeste 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 25 - 42 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 25 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 24 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 23 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 15 - 29 km/h 0% Soleado
20:00 Suroeste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 17 - 26 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 17 - 28 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 17 - 28 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 16 - 27 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Aflojan las heladas, pero vuelven las tormentas:cómo sigue el clima y cuándo llueve en Buenos Aires

    Aflojan las heladas, pero vuelven las tormentas: cómo sigue el clima y cuándo llueve en Buenos Aires

  2. Ola polar en Buenos Aires:el frío más intenso golpea al AMBA y ya hay fecha para el alivio

    Ola polar en Buenos Aires: el frío más intenso golpea al AMBA y ya hay fecha para el alivio

  3. Tormenta de Santa Rosa 2026:cuándo podría llegar el temporal y qué días habrá que mirar el cielo

    Tormenta de Santa Rosa 2026: cuándo podría llegar el temporal y qué días habrá que mirar el cielo

  4. ¿Se acercan las tormentas?:cuándo llueve en Buenos Aires, según el pronóstico

    ¿Se acercan las tormentas?: cuándo llueve en Buenos Aires, según el pronóstico

  5. Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires:cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico

    Se viene un tormentón de dos días en Buenos Aires: cuándo llueve, según el Servicio Meteorológico
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Mayra Mendoza:“Mientras el Gobierno desfinancia la obra pública, nosotros seguimos trabajando en políticas de vivienda”

Mayra Mendoza: “Mientras el Gobierno desfinancia la obra pública, nosotros seguimos trabajando en políticas de vivienda”

El Ministerio de Capital Humano ratificó la fecha de la mesa paritaria universitaria

Karina Milei reúne a los legisladores bonaerenses de LLA para definir la estrategia electoral

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Economía

Empleos en bancos de la Argentina:vacantes y cómo postularse para trabajar en Banco Macro, BBVA, ICBC y Santander

Empleos en bancos de la Argentina: vacantes y cómo postularse para trabajar en Banco Macro, BBVA, ICBC y Santander

¿Miramar es la “Nueva Zelanda argentina”?:los campos de kiwis argentinos que conquistan a países de Europa y América

Cuánto cuesta la hora de taller en agosto de 2026:los nuevos precios para mecánica, chapa y pintura

Por falta de gas, distribuidoras obligan a parar la producción a industrias de todo el país

Internacionales

Tragedia en Colombia, más de 130 muertos, cientos de heridos y edificios colapsados tras el terremoto de magnitud 7.4

Tragedia en Colombia, más de 130 muertos, cientos de heridos y edificios colapsados tras el terremoto de magnitud 7.4

Los peores terremotos de Sudamérica:las tragedias históricas que vuelven a estremecer tras el fuerte sismo en Colombia

Un jubilado pasó cuatro años sin cobrar por un error del Estado y ahora será indemnizado con una cifra millonaria

Cómo ayudar a Colombia tras el devastador terremoto:dónde donar desde Argentina y qué necesitan los damnificados