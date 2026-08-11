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Evolución del clima en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 11 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 11 de agosto de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 46 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 7 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Suroeste 12 - 44 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 10 - 37 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 46 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:02
Puesta del sol18:15
Horas de luz9h 13m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 11 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:02 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 9h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 11 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 46 - 45 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 43 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 46 - 26 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 6 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 7 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 7 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 6 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Suroeste 11 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 11 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 13 - 41 km/h 0% Cubierto
13:00 Suroeste 11 - 41 km/h 0% Cubierto
14:00 Suroeste 11 - 38 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 14 - 43 km/h 0% Cubierto
16:00 Suroeste 14 - 45 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 12 - 44 km/h 0% Cubierto
18:00 Suroeste 12 - 42 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Suroeste 12 - 41 km/h 0% Cubierto
20:00 Suroeste 11 - 40 km/h 0% Cubierto
21:00 Suroeste 11 - 38 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 10 - 37 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Suroeste 7 - 34 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Suroeste 6 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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