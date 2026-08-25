La mejor fugazzeta de Sudamérica llegó a CABA: dónde queda MIMA, la pizzería que nació con dos pizzas y 16 aceitunas

MIMA Pizzería abrió su primer local en la Ciudad de Buenos Aires Foto: Instagram @mimapizzeria

Buenos Aires tiene una relación especial con la pizza. Hay mostradores que funcionan como lugares de encuentro, hornos que llevan décadas encendidos y recetas que forman parte de la identidad porteña. En ese mapa gastronómico acaba de instalarse un nuevo protagonista: MIMA Pizzería, una propuesta nacida en Miramar que llegó a CABA respaldada por importantes reconocimientos.

El primer local porteño se encuentra en Aráoz 1087, Palermo, cerca de la avenida Córdoba. Allí se pueden probar las especialidades que volvieron famosa a la marca: fugazzeta rellena, Pizza in Teglia, pizza al molde porteña y pizza a la piedra contemporánea.

MIMA Pizzería abrió su primer local en Palermo

La llegada de MIMA a la Ciudad no representa una apertura gastronómica más. Palermo ya reúne pizzerías napolitanas, propuestas de autor y versiones modernas de los clásicos, pero ahora suma una marca con antecedentes en competencias nacionales e internacionales.

Desembarcó en Palermo con una historia digna de película Foto: Instagram @mimapizzeria

Uno de los secretos de MIMA está en el tratamiento de la masa. Sus pizzas se preparan mediante fermentaciones prolongadas, un proceso que permite obtener una textura aireada por dentro y crocante por fuera.

En el nuevo local se destaca especialmente la fugazzeta rellena a la piedra, una preparación con abundante queso, cebolla y una base firme que busca conservar el espíritu porteño mientras incorpora técnicas contemporáneas.

De Cuba a la Argentina: la historia de Miguel Sánchez

El hombre detrás de MIMA es Miguel Sánchez Vázquez, nacido en Cuba y radicado en la Argentina desde 2005. Su recorrido comenzó lejos de los grandes restaurantes y las cocinas profesionales.

El proyecto arrancó en Berazategui con apenas dos pizzas y 16 aceitunas. Miguel elaboraba productos, los ofrecía en pequeños comercios y se ocupaba personalmente de las entregas. Más adelante, un cliente le prestó la cocina de un club para que pudiera aumentar la producción.

Detrás del proyecto está Miguel Sánchez Vázquez, un maestro pizzero nacido en Cuba Foto: Instagram @mimapizzeria

La pandemia apareció cuando el emprendimiento todavía estaba dando sus primeros pasos. Para sostenerlo, el pizzero reforzó las entregas y comenzó a utilizar las redes sociales para mostrar sus recetas, transmitir en vivo y mantener el contacto con sus clientes.

Con el tiempo, MIMA se trasladó a Avenida 9 1414, Miramar, donde logró transformarse en un punto gastronómico elegido por vecinos y turistas. Desde allí comenzó una etapa marcada por la capacitación y las competencias.

Los premios que llevaron a MIMA al podio

Uno de los grandes reconocimientos llegó en el Campeonato Sudamericano de la Pizza 2024, realizado en Buenos Aires. Miguel Sánchez se destacó en la categoría Pizza in Teglia, una especialidad horneada en bandeja que requiere precisión en la fermentación y en la cocción.

La pizzería también consiguió reconocimientos en categorías como fugazzeta, pizza sin gluten, pizza social, pizza gourmet y pizza frita. Además, Miguel se convirtió en un referente del circuito profesional y participó en encuentros junto a especialistas de diferentes países.

La fugazzeta se transformó en una de sus mayores cartas de presentación. Su versión combina una masa capaz de sostener una cantidad generosa de queso, cebolla bien cocida y una base crocante.

La fugazzeta: un invento porteño con raíces italianas

La historia de MIMA también se conecta con el pasado gastronómico de Buenos Aires. A fines del siglo XIX, numerosos inmigrantes italianos, especialmente genoveses, se instalaron en La Boca y llevaron al barrio sus tradiciones panaderas.

MIMA Pizzería, el proyecto que convirtió a Miguel Sánchez Vázquez en uno de los nombres más reconocidos del circuito pizzero Foto: Instagram @mimapizzeria

Entre aquellas recetas estaba la fugassa, una preparación genovesa similar a la focaccia con cebolla. La familia Banchero adaptó esa receta y le agregó queso entre capas de masa. De esa transformación nació la fugazzeta, convertida con los años en uno de los grandes símbolos de la cocina porteña.

El tradicional local de Banchero abrió en La Boca en 1932. A partir de entonces, la fugazzeta atravesó generaciones, llegó a las grandes avenidas y pasó a formar parte de una escena típica de Buenos Aires: una porción abundante, servilletas de papel y un trozo de fainá como acompañamiento.

Qué pizzas se pueden probar en MIMA

Entre las principales opciones de la pizzería se encuentran:

Fugazzeta rellena a la piedra: abundante en queso y cubierta con cebolla.

Pizza in Teglia: masa aireada, crocante y de fermentación prolongada.

Pizza al molde porteña: generosa y pensada como homenaje a los clásicos.

Pizza a la piedra contemporánea: más fina y con combinaciones modernas.

Dónde queda MIMA Pizzería en CABA

El nuevo local está ubicado en Aráoz 1087, Palermo, mientras que la sede original continúa funcionando en Avenida 9 1414, Miramar.

De una cocina prestada y dos pizzas iniciales a los premios internacionales, MIMA construyó una historia marcada por la constancia y la pasión por el oficio. Ahora, su desembarco en Palermo acerca al público porteño una fugazzeta que logró destacarse entre algunas de las mejores del continente.