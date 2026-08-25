El volcán Copahue representará a la Argentina en un prestigioso certamen internacional de turismo de montaña

El volcán Copahue representará a la Argentina en un certamen internacional de turismo de montaña. Foto: Caviahue-Copahue

El volcán Copahue, uno de los principales atractivos naturales de Neuquén, fue seleccionado para representar a la Argentina en la edición 2026 del certamen internacional “Montañas de Fama Mundial”, impulsado por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA), organización con sede en China que promueve el desarrollo del turismo de montaña a nivel global.

La candidatura neuquina fue elegida dentro de la categoría Natural, luego de un proceso de evaluación técnica que incluyó 18 postulaciones provenientes de diez provincias argentinas. En total, cinco montañas fueron seleccionadas para representar al país en esta edición del reconocimiento internacional.

Junto al Copahue integran la delegación argentina el cerro Aconcagua (Mendoza), el cerro Champaquí (Córdoba), el cerro Mercedario (San Juan) y el Nevado de Famatina (La Rioja), este último postulado en la categoría Cultural.

El volcán Copahue fue elegido dentro de la categoría Natural tras un proceso de evaluación técnica. Foto: Neuquen Informa

Turismo de montaña: por qué el volcán Copahue fue elegido para representar al país

La evaluación consideró distintos indicadores vinculados al desarrollo turístico sostenible. Entre ellos se analizaron la calidad de la infraestructura disponible, la sostenibilidad del modelo de gestión, las estrategias de conservación, los recursos naturales, los servicios turísticos y el respaldo institucional de cada candidatura.

Además, se valoró especialmente el compromiso de las comunidades locales con la preservación del territorio y las acciones impulsadas para proteger los ecosistemas de montaña. La selección contó con la validación de la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina (DIGMA) y del Comité para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas de la República Argentina (CMA).

La postulación del Copahue fue gestionada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, que destacó el potencial del destino como referente del turismo de naturaleza y bienestar en la Patagonia.

La postulación del Copahue fue gestionada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén. Foto: Neuquen Informa

Caviahue-Copahue: historia, termas y desarrollo turístico en la cordillera neuquina

El territorio Caviahue-Copahue posee una larga tradición vinculada al aprovechamiento de sus aguas termales. Según la información difundida por la provincia, el pueblo Pehuenche utilizaba desde hace siglos las aguas sulfurosas con fines curativos, en homenaje a Aún-Co, la deidad considerada propietaria de las termas.

El desarrollo turístico de la región comenzó a consolidarse hacia fines del siglo XIX y continuó expandiéndose durante gran parte del siglo XX. Un punto de inflexión llegó en 1986 con la fundación de Caviahue y Copahue: la primera como villa turística y centro de nieve, y la segunda como un complejo especializado en turismo termal.

A este proceso se sumaron la creación del Parque Provincial Copahue en 1990, con una superficie de 28.300 hectáreas destinadas a la conservación ambiental, y la conformación del municipio Caviahue-Copahue en 1999, fortaleciendo el crecimiento y la planificación del destino.

El territorio Caviahue-Copahue posee una larga tradición vinculada al aprovechamiento de sus aguas termales. Foto: Neuquen Informa

El valor cultural y ambiental del volcán Copahue para las comunidades mapuches

Durante el proceso de postulación también fue consultada la Comunidad Mapuche Millaín Currical, que mantiene un puesto de veranada en las cercanías de Caviahue y considera al volcán Copahue un sitio sagrado y elemento fundamental de la identidad local.

Desde la comunidad remarcan la importancia de una gestión participativa del territorio que integre a los habitantes locales en la toma de decisiones. Asimismo, sostienen que el crecimiento de la actividad turística debe estar acompañado por medidas de planificación y control para evitar impactos negativos sobre la montaña y su ecosistema.

La designación del Copahue como representante argentino en “Montañas de Fama Mundial” no solo reconoce la belleza de uno de los paisajes más singulares de la Patagonia, sino también el trabajo conjunto entre organismos públicos, actores turísticos y comunidades locales para promover un modelo de desarrollo basado en la conservación y el uso responsable de los recursos naturales.