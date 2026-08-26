Tras más de dos días varados en Brasil, los pasajeros del vuelo de Plus Ultra finalmente concretan el viaje a Madrid

Aerolínea Plus Ultra. Foto: Gentileza Europa Press

Tras 50 horas, los casi 300 pasajeros varados tras el inconveniente técnico del avión de Plus Ultra volarán a Madrid en el vuelo 902 hacia Madrid, poniéndole fin a una historia que parecía de película.

En un principio, los pasajeros realizaron una protesta en el aeropuerto debido a la falta de respuestas de la aerolínea. Muchos habían pasado la noche del domingo en un micro estacionado al lado de un hotel al que no pudieron ingresar.

Sin embargo, las víctimas del retraso aseguraron que todo cambió cuando el caso se hizo público. Allí aparecieron los hoteles, las comidas y la reacción de la compañía.

Según había comunicado la compañía española en sus redes sociales, “el vuelo fue redirigido por razones de seguridad”. Además, señaló que se encuentra “trabajando para reanudar el itinerario del vuelo cuanto antes” y agregó: “Se os comunicará de manera oficial la información tan pronto esté disponible”.

Qué pasó con el vuelo a Madrid que aterrizó de emergencia en Brasil

El Airbus A330 partió el domingo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a la capital española. Varias horas después del despegue, la aeronave modificó su recorrido y aterrizó de emergencia en Natal, ciudad ubicada en el estado de Río Grande del Norte.

El recorrido del vuelo de Plus Ultra. Video: X @SpottersArg

Desde el momento del aterrizaje, los pasajeros realizaron diferentes protestas para pedir información y una solución concreta. Las primeras versiones indicaban que un avión de reemplazo llegaría este lunes por la tarde, aunque posteriormente algunos viajeros señalaron que la salida hacia Madrid había sido reprogramada para el martes.

Mientras aguardaban una definición, los pasajeros permanecieron en el aeropuerto de Natal y recibieron50 reales por persona para comprar alimentos.

Ruidos extraños y tensión durante el vuelo

Uno de los pasajeros relató que el viaje transcurría con normalidad hasta que comenzó a sentir molestias en los oídos y percibió un ruido fuerte cerca del ala. Poco después, el comandante encendió las luces de la cabina y comunicó que se había detectado una falla técnica, aunque aseguró que la situación estaba controlada.

El reclamo de los pasajeros por el vuelo de Plus Ultra. Video: X @coticamino

El piloto informó que aterrizarían en el aeropuerto más cercano como medida preventiva. La aeronave logró llegar a Natal y fue recibida con un operativo de seguridad que incluyó vehículos de bomberos. No se reportaron heridos entre los pasajeros ni integrantes de la tripulación.