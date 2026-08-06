Poner cajas alrededor del limonero: por qué los expertos en jardinería recomiendan este truco

Para qué sirve poner cajas de cartón abajo de un limonero Foto: Gemini IA

Los limoneros son plantas muy nobles, ya que además de dar sombra y dejar una estela de aromas cítricos, si está bien cuidado puede llegar a dar frutos durante gran parte del año. Por este motivo, aquellos que tienen esta planta saben que es bueno recurrir a alternativas sostenibles para cuidar las plantas sin necesidad de recurrir a productos costosos.

En ese contexto, un material que suele terminar en el tacho de basura ganó protagonismo entre los aficionados a la jardinería: las cajas de cartón. Y aunque parezca un truco poco convencional, utilizarlo alrededor del limonero puede formar parte de una técnica conocida como “mulching” o “acolchado”, que consiste en cubrir la superficie del suelo para proteger las raíces y a la vez mejorar las condiciones del cultivo.

Además de ayudar a conservar la humedad y reducir el crecimiento de malezas, el cartón se degrada de forma natural con el paso del tiempo, aportando materia orgánica al suelo y favoreciendo la actividad de microorganismos beneficiosos.

Cómo ayudar al limonero a que de mejores frutos gracias a una caja de cartón Foto: Unsplash.

Lo dicen los jardineros: para qué sirve poner cajas de cartón sobre la tierra alrededor del limonero

El principal beneficio del cartón es que funciona como una cobertura natural del suelo. Al impedir que los rayos del sol inciden directamente sobre la tierra, reduce la posibilidad de evaporación del agua y permite que el sustrato conserve la humedad durante más tiempo. Esto puede traducirse en una menor frecuencia de riego, especialmente durante los meses más calurosos.

Otro de sus efectos positivos es que bloquea la luz que necesitan las semillas de las malezas para germinar. De esta manera, disminuye la aparición de yuyos sin necesidad de utilizar herbicidas.

Con el paso de los meses, el cartón se comienza a descomponer y libera carbono, lo que genera un enriquecimiento del suelo con materia orgánica, favoreciendo la presencia de lombrices y microorganismos que contribuyen a mejorar su estructura.

Para qué sirve poner cajas de cartón abajo de un limonero Foto: Gemini IA

Paso a paso, cómo colocar correctamente el cartón alrededor del árbol

Para que el método funcione y no perjudique al limonero, es importante seguir algunos pasos sencillos:

Elegir cartón corrugado limpio, sin plástico, cintas adhesivas ni exceso de tintas.

Humedecerlo ligeramente antes de colocarlo sobre la tierra.

Distribuirlo alrededor del árbol, dejando un espacio libre de unos 10 centímetros alrededor del tronco.

Cubrirlo con hojas secas, corteza, restos de poda o una fina capa de mantillo para evitar que el viento lo desplace.

Regar normalmente sobre la superficie para ayudar a que el cartón se asiente.

Para qué sirve poner cajas de cartón abajo de un limonero Foto: Gemini IA

El error que puede perjudicar al limonero

Aunque se trata de una técnica muy sencilla, hay un detalle que no debe pasarse por alto: el cartón nunca debe quedar apoyado directamente sobre el tronco.

Si la humedad permanece en contacto con la corteza durante mucho tiempo, puede favorecer la aparición de hongos o pudriciones en la base del árbol. Por eso, los especialistas recomiendan dejar un pequeño espacio libre alrededor del tronco para permitir una correcta ventilación.

Con un material tan simple como una caja de cartón, es posible proteger las raíces del limonero, reducir el crecimiento de malezas y aprovechar un recurso que normalmente se desecha, transformándolo en un aliado para el cuidado del jardín.

¿Cuál es la mejor época para plantar un limonero para que de frutos? Foto: Gemini

¿Cuál es la mejor época para plantar un limonero?

La primavera es el momento ideal para plantar un limonero, ya que las temperaturas son más cálidas y el árbol dispone de varios meses para desarrollar sus raíces antes del invierno

En regiones de clima templado, como en el centro del país, también puede plantarse a comienzos del otoño, siempre que no exista riesgo de heladas intensas. Lo importante es evitar los períodos de frío extremo, ya que las plantas jóvenes son más sensibles a las bajas temperaturas.

Cuánto tarda un limonero en dar frutos

El tiempo de producción dependerá del tipo de planta. Los limoneros injertados suelen comenzar a dar sus primeros frutos entre los dos y tres años después de ser plantados.

En cambio, los ejemplares obtenidos a partir de semillas pueden tardar entre cinco y siete años, e incluso más, en producir limones. Con buena exposición solar, riego adecuado y una fertilización equilibrada, el limonero puede ofrecer cosechas abundantes durante décadas y convertirse en uno de los árboles frutales más productivos del hogar.