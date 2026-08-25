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Aguas frías abiertas en Monte Hermoso: cómo será el desafío de natación que llega a Costa Verde

La ciudad balnearia será sede de una nueva competencia de aguas abiertas frías los días 29 y 30 de agosto. El evento incluirá pruebas de 500 metros, 1 y 2 kilómetros, además de una jornada de bautismo y adaptación para quienes quieran iniciarse en la natación en aguas de baja temperatura.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Nadadores de distintas categorías participan en pruebas de aguas abiertas, una disciplina que combina resistencia, técnica y adaptación a las condiciones del mar.
Nadadores de distintas categorías participan en pruebas de aguas abiertas, una disciplina que combina resistencia, técnica y adaptación a las condiciones del mar. Foto: Bahía Corre
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Monte Hermoso volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la natación en el mar con una nueva competencia de aguas abiertas frías que se desarrollará el 29 y 30 de agosto en el Parador Costa Verde. El evento combinará deporte, capacitación e iniciación para quienes deseen dar sus primeras brazadas en este tipo de desafíos en la costa atlántica.

La actividad contempla pruebas de 500 metros, 1 kilómetro y 2 kilómetros, con categorías para nadadores que compitan con o sin traje de neoprene, una modalidad cada vez más elegida por deportistas que buscan experiencias vinculadas al contacto directo con el mar y las bajas temperaturas.

Una jornada para aprender y debutar en aguas frías

La programación comenzará el sábado con una propuesta orientada tanto a participantes experimentados como a principiantes. Entre las 14 y las 15 horas se llevará a cabo la charla técnica obligatoria, en la que se presentarán los detalles del circuito, la ubicación de las boyas, el trabajo de los guardavidas y las medidas de seguridad previstas para la competencia.

Nadadores compiten en una prueba de aguas abiertas en el mar durante un evento deportivo.
Nadadores de distintas categorías participan en pruebas de aguas abiertas, una disciplina que combina resistencia, técnica y adaptación a las condiciones del mar. Foto: Bahía Corre

Más tarde, desde las 15:30 y hasta las 17:30, tendrá lugar el denominado bautismo en aguas frías, una experiencia guiada para quienes se animen a ingresar al mar por primera vez en estas condiciones. Al mismo tiempo, los nadadores que participen en las pruebas competitivas podrán realizar un reconocimiento previo del recorrido.

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La organización también confirmó que, al finalizar esta jornada de adaptación, habrá bebidas calientes y una mesa de frutas para todos los asistentes.

El cronograma de la competencia en Monte Hermoso

La acción principal se trasladará al domingo 30 de agosto. Desde las 9 de la mañana comenzará el proceso de acreditación y control de los competidores, mientras que la primera largada está prevista para las 10 horas con la prueba de 2 kilómetros.

Posteriormente se disputarán las distancias de 1 kilómetro y 500 metros, completando una jornada que reunirá a nadadores de distintos niveles y experiencias en uno de los escenarios costeros más representativos del sur bonaerense.

Inscripciones abiertas y qué incluye la participación

Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el 29 de agosto a las 18 horas a través del sitio www.bahiacorre.com.ar.

Nadadores compiten en una prueba de aguas abiertas en el mar durante un evento deportivo.
Nadadores de distintas categorías participan en pruebas de aguas abiertas, una disciplina que combina resistencia, técnica y adaptación a las condiciones del mar. Foto: Bahía Corre

El cupón de inscripción incluye seguro, chip de cronometraje, gorro oficial, vaso, sticker y plancha identificatoria, además de un almuerzo para los participantes. Las bebidas estarán a cargo de cada competidor.

Premios y actividades para los participantes

La propuesta también contará con sorteos y actividades complementarias durante el fin de semana. Además, la organización anunció una premiación para la clasificación general y por categorías, reconociendo a los mejores tiempos en cada una de las distancias.

Con una combinación de deporte, naturaleza y superación personal, Monte Hermoso suma así un nuevo evento al calendario de actividades vinculadas al mar, consolidándose como uno de los destinos elegidos para la práctica de disciplinas de aguas abiertas durante todo el año.

Aguas abiertasMonte HermosoCosta Atlántica
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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