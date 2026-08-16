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Taló 600 árboles para construir una lujosa mansión, fue multado y ahora deberá plantar 38.700 especies nativas

Un emprendimiento concebido para albergar una de las mansiones más exclusivas del sur de Sídney terminó transformándose en un caso paradigmático sobre las consecuencias de intervenir ecosistemas sensibles sin autorización.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Taló 600 árboles para construir una mansión y ahora deberá plantar 38.700 especies nativas.
Taló 600 árboles para construir una mansión y ahora deberá plantar 38.700 especies nativas. Foto: Unsplash
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Lo que comenzó como el ambicioso proyecto para construir una lujosa mansión en las afueras de Sídney (Australia) terminó convirtiéndose en un caso emblemático de daño ambiental y restauración ecológica. Un empresario inmobiliario australiano que eliminó cientos de árboles para levantar una residencia de lujo ahora está obligado a reforestar la zona con decenas de miles de plantas nativas.

Una mansión de lujo en una zona ambientalmente protegida

El protagonista de la historia es Amir Abu Abara, un desarrollador inmobiliario que planeaba construir una imponente mansión neoclásica en un predio de más de siete hectáreas situado al sur de Sídney. Sin embargo, para avanzar con la obra, removió alrededor de 600 árboles sin contar con la autorización correspondiente, una intervención que derivó en sanciones económicas, una larga disputa con las autoridades y un exigente plan de restauración ambiental.

El terreno afectado no era un sitio cualquiera. Se encuentra dentro de un corredor de fauna silvestre conectado con el Parque Nacional Heathcote, una zona considerada ambientalmente sensible y que funciona como hábitat para especies amenazadas, entre ellas los koalas y el denominado búho poderoso, una de las aves rapaces más grandes de Australia.

El terreno se encuentra dentro de un corredor de fauna silvestre conectado con el Parque Nacional Heathcote. Foto: Unsplash

Según admitió el propio empresario, las tareas realizadas en el lugar incluyeron además excavaciones de aproximadamente 6.000 metros cúbicos de tierra, modificando de manera significativa las condiciones originales del predio.

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Cómo era la vivienda de 3 millones de dólares australianos

La construcción proyectada estaba lejos de ser una vivienda convencional. El diseño contemplaba una mansión valuada inicialmente en más de 3 millones de dólares australianos (2.119.050 de dólares), con seis habitaciones, ocho baños y múltiples cocinas, además de una extensa lista de comodidades orientadas al entretenimiento y al confort.

Entre las instalaciones previstas figuraban un cine privado, un gimnasio con sauna, una cancha de básquet cubierta, una pista de bowling, una pileta infinita y un estacionamiento subterráneo con capacidad para seis vehículos.

El diseño contemplaba una mansión valuada inicialmente en más de 3 millones de dólares australianos. Foto: Unsplash

La magnitud de la obra fue proporcional al impacto que generó sobre el entorno natural, un aspecto que terminó despertando la intervención de los organismos encargados de la protección ambiental.

La sanción: deberá plantar 38.700 especies nativas

Como resultado de las intervenciones irregulares, la empresa vinculada a Abu Abara alcanzó un acuerdo con las autoridades que incluyó el pago de 70.000 dólares australianos (49.444,50), además de otros 39.000 dólares australianos (27.547,65) en costos legales.

Pero el aspecto más significativo de la resolución no fue económico. Las autoridades determinaron que el empresario debía asumir la responsabilidad de restaurar el área degradada y devolverla, en la medida de lo posible, a condiciones similares a las existentes antes del inicio de las obras.

Para ello se diseñó un ambicioso programa de recuperación ambiental destinado a reconstruir la vegetación perdida y recuperar las funciones ecológicas del corredor de fauna.

El dato más llamativo del caso es la magnitud de la reforestación exigida. Abu Abara deberá incorporar 38.700 ejemplares de especies nativas, entre ellos al menos 600 árboles, una cifra equivalente a la cantidad de ejemplares eliminados durante los trabajos de preparación del terreno.

Las autoridades determinaron que el empresario debía asumir la responsabilidad de restaurar el área degradada. Foto: Unsplash

El objetivo es recomponer la cobertura vegetal afectada y restablecer un entorno más favorable para las especies que utilizan la zona como área de desplazamiento y refugio.

Rechazaron un nuevo proyecto millonario y la obligación sigue vigente

La historia no terminó con la sanción. En 2026, Abu Abara presentó una nueva propuesta para construir en el mismo predio una residencia aún más ambiciosa, con un valor estimado en 10 millones de dólares australianos (7.063.500). Sin embargo, las autoridades locales rechazaron el proyecto en junio de ese año, agregando un nuevo capítulo a una controversia que ya llevaba varios años.

Finalmente, el terreno fue vendido a un nuevo propietario. Pero el cambio de manos no modificó las obligaciones impuestas por la resolución ambiental. El municipio confirmó que la responsabilidad por la restauración continúa recayendo sobre la empresa de Abu Abara y que los trabajos de reforestación serán supervisados por las autoridades competentes.

Así, un emprendimiento concebido para albergar una de las mansiones más exclusivas de la zona terminó transformándose en un caso paradigmático sobre las consecuencias de intervenir ecosistemas sensibles sin autorización. Donde alguna vez se buscó despejar el terreno para construir una residencia de lujo, ahora deberán crecer 39.000 plantas nativas para intentar reparar el daño causado.

ÁrbolDeforestaciónAustralia
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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