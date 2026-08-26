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Atlético de Madrid no cede por Julián Álvarez y Barcelona tomó una decisión inesperada

El Atlético de Madrid mantiene bloqueada la transferencia de Julián Álvarez al Barcelona. Ante esta postura, Hansi Flick y Deco definieron un plan que podría cambiar el cierre del mercado.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Julián Álvarez
Julián Álvarez Foto: REUTERS
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Julián Álvarez vuelve a quedar en el centro del mercado de pases europeo. A pocos días del cierre de la ventana de transferencias, el Atlético de Madrid mantiene una postura firme y no está dispuesto a facilitar la salida del delantero argentino al Barcelona.

La situación plantea un fuerte conflicto de intereses. El atacante vería con buenos ojos la posibilidad de jugar en el conjunto catalán, mientras que la dirigencia rojiblanca considera que venderlo a un competidor directo podría perjudicar sus objetivos deportivos. Ante este escenario, Barcelona tomó una decisión que puede cambiar sus últimos movimientos en el mercado.

Atlético de Madrid se mantiene firme por Julián Álvarez

El Atlético sabe que existen varios clubes interesados en Julián Álvarez, pero estableció una diferencia entre negociar con una institución extranjera y hacerlo con un rival de LaLiga.

Desde Madrid entienden que permitir su llegada al Barcelona significaría reforzar directamente a uno de sus principales adversarios. Por ese motivo, la posibilidad de aceptar una oferta del equipo azulgrana permanece prácticamente bloqueada.

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Julián Álvarez Foto: REUTERS

La cláusula de rescisión del delantero sería de 500 millones de euros, una cifra imposible de afrontar para el club catalán. Sin embargo, el Atlético podría evaluar propuestas internacionales cercanas a los 150 millones de euros, especialmente si llegan desde la Premier League.

Esto demuestra que el problema no es solamente económico. El destino elegido por el futbolista también será determinante para definir su futuro.

La decisión que tomó Barcelona ante la negativa

Barcelona analizó durante semanas la contratación del campeón del mundo, pero la resistencia del Atlético obligó a cambiar los planes. Hansi Flick y Deco habrían decidido no incorporar otro delantero si la operación por Álvarez no puede concretarse.

La dirigencia catalana considera que no sería conveniente gastar una cifra millonaria en un atacante que no responda completamente al perfil buscado por el entrenador. La única excepción podría ser la aparición de una oportunidad favorable sobre el cierre del mercado.

El cuerpo técnico valora especialmente la movilidad, la capacidad asociativa y el poder de definición del argentino. Por eso, ante la dificultad de encontrar un futbolista con características similares, Barcelona priorizaría las alternativas disponibles dentro de su plantel.

Arsenal aparece como una posible alternativa

Mientras el Atlético le cierra la puerta al Barcelona, Arsenal aparece como uno de los clubes mejor posicionados para intentar su contratación.

El conjunto inglés podría realizar una inversión importante y su llegada evitaría que el delantero reforzara a un rival directo del Atlético. Sin embargo, el principal obstáculo sería la decisión personal del jugador, cuya prioridad estaría vinculada con la posibilidad de vestir la camiseta azulgrana.

Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.
Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: EFE

Esta diferencia mantiene la negociación detenida. El Atlético encontraría en Arsenal una salida deportiva y económicamente conveniente, pero el delantero debería aceptar regresar a la Premier League.

Si ninguna de las partes modifica su posición, Julián continuará bajo las órdenes de Diego Simeone.

La relación con los hinchas atraviesa un momento complicado

La incertidumbre también tuvo consecuencias en el estadio. Durante el partido ante Villarreal, una parte de los aficionados manifestó su malestar con silbidos y cánticos dirigidos al atacante argentino.

Después del encuentro, el futbolista se retiró hacia el vestuario sin participar del saludo habitual junto al resto del plantel. La situación expuso el clima de tensión que rodea al delantero mientras se define su futuro.

Si finalmente permanece en Madrid, Simeone tendrá el desafío de recuperarlo tanto en el aspecto deportivo como emocional. El entrenador todavía lo considera una pieza importante para el funcionamiento ofensivo del equipo.

Qué puede pasar con Julián Álvarez

El desenlace dependerá de tres factores: la postura del Atlético, la voluntad del jugador y la aparición de una oferta internacional convincente.

Barcelona parece dispuesto a esperar, pero no realizaría una contratación apresurada solamente para cubrir el puesto. Arsenal, mientras tanto, continúa atento a cualquier posibilidad de negociación.

De esta manera, Julián Álvarez afronta días decisivos para su carrera. Su deseo de llegar al Barcelona choca con los intereses del Atlético de Madrid, que no quiere fortalecer a un competidor directo. Si no aparece una propuesta capaz de cambiar el escenario, el delantero argentino continuará en el equipo rojiblanco.

Julián ÁlvarezAtlético de MadridBarcelona F.C
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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