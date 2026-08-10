El árbol de frutas que es ideal para jardines de ciudad porque es fácil de cuidar y no destroza las veredas

Ciruelo en flor. Foto: Instagram @turismo.gaiman

Si buscás un árbol frutal para un jardín pequeño y querés evitar especies con raíces que puedan afectar veredas, paredes o cañerías, el ciruelo puede ser una excelente alternativa. Es un árbol de tamaño medio, muy decorativo y que renueva cualquier vereda o jardín urbano.

Además de aportar sombra y color, el ciruelo se adapta a distintos tipos de jardines y, con los cuidados adecuados, puede desarrollarse sin convertirse en un problema para la infraestructura cercana.

Árbol ciruelo. Foto: Grok AI.

Por qué el ciruelo es ideal para jardines pequeños

El ciruelo combina varias características que lo hacen especialmente práctico para jardines domésticos. A diferencia de otros árboles frutales de mayor porte, puede mantenerse en dimensiones controladas mediante una poda adecuada.

Su sistema radicular tampoco suele presentar un comportamiento particularmente invasivo, aunque, como ocurre con cualquier árbol, es recomendable dejar una distancia prudente respecto de paredes, construcciones y cañerías.

Un árbol de tamaño moderado

En condiciones de cultivo doméstico, el ciruelo puede alcanzar aproximadamente entre 4 y 5 metros de altura, aunque su desarrollo dependerá de la variedad, el clima y los cuidados que reciba.

Esta característica permite incorporarlo en jardines de dimensiones reducidas sin resignar la posibilidad de tener un árbol frutal en casa.

Ciruelo en flor. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Ciruelo: flores y frutos durante el año

Uno de sus mayores atractivos aparece durante la primavera, cuando sus ramas se cubren de pequeñas flores blancas o rosadas. Además de aportar un importante valor ornamental, la floración puede atraer abejas y otros insectos polinizadores.

Con la llegada del verano, las flores dan paso a los ciruelos, frutos jugosos y dulces que pueden consumirse frescos o utilizarse para preparar dulces, conservas y diferentes postres.

Cómo cuidar un ciruelo en casa

Para que el árbol crezca saludable, es importante elegir un lugar con buena exposición solar y un suelo que permita drenar correctamente el agua. El exceso de humedad puede perjudicar las raíces, por lo que conviene evitar sectores donde se acumule agua después del riego o las lluvias.

Durante los períodos de altas temperaturas necesita riegos regulares, especialmente cuando es joven. Una vez establecido, puede tolerar períodos más secos, aunque el aporte de agua será importante para favorecer una buena producción de frutos.

También se recomienda realizar una poda anual, preferentemente para eliminar ramas secas, débiles o mal orientadas y mantener una estructura equilibrada. Una fertilización adecuada durante la etapa de crecimiento puede complementar estos cuidados.

Árbol ciruelo. Foto: Pinterest.

Cuánto cuesta una planta de ciruelo en Argentina

Según distintos relevamientos, el precio de un árbol de ciruelo en Argentina parte de entre 15.000 y 20.000 pesos, y puede llegar hasta los $70.000.

El valor de la planta dependerá del tamaño, cómo se vende (a raíz desnuda o en maceta, si es para comer la fruta o solo decorativo, y el vivero que elijas.

En Mercado Libre pueden encontrarse árboles de ciruelo de $49.500, $69.500 (ciruela genovesa de hoja morada) y hasta un árbol de ciruelo de flor Prunus Cerasifera Atropurpurea por 99.000 pesos.