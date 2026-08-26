La orientación ideal para una trepadora llena de flores en la primavera: dónde poner el jazmín común

Jazmín, jazmines. Foto: Unsplash.

El jazmín común, o llamado científicamente como Jasminum officinale, es una de las trepadoras más elegidas para jardines, patios, balcones y terrazas. Sus características flores blancas y su atractivo ornamental la convierten en la planta más buscada para los jardines de verano, ya que además, desprenden un intenso perfume, especialmente perceptible durante la tarde y la noche.

Para conseguir una planta vigorosa y con muchas flores no alcanza con regarla de manera frecuente. La elección del lugar donde se cultiva puede marcar una diferencia importante, especialmente por la cantidad de luz que recibe y por la protección que tiene frente a las condiciones climáticas.

Plantas de jazmines Foto: Unsplash.

Dónde ubicar el jazmín común para que florezca durante toda la primavera y el verano

El jazmín común es una especie principalmente de exterior y puede tolerar una semi sombra luminosa. Sin embargo, la floración será más abundante si recibe varias horas de sol directo durante el día. Las orientaciones sur, suroeste y oeste suelen ofrecer buenas condiciones para su desarrollo.

También es conveniente evitar los sectores demasiado expuestos a vientos fríos o fuertes. Las ráfagas pueden dañar los brotes jóvenes y afectar el desarrollo de las flores.

Por tratarse de una planta trepadora, una buena alternativa es colocarla cerca de una pared, pérgola, celosía o estructura firme que le permita apoyarse y crecer de manera ordenada. Además, este tipo de soporte puede funcionar como protección frente al viento.

Dónde colocar los jazmines para que den flor Foto: unsplash

Cómo cuidar el jazmín para conseguir una floración abundante

La ubicación debe complementarse con un sustrato fértil, rico en materia orgánica y con buen drenaje. El jazmín necesita humedad, pero no tolera bien que el agua quede acumulada alrededor de sus raíces.

Durante primavera y verano conviene mantener una rutina de riego regular, procurando que la tierra permanezca ligeramente húmeda. En otoño e invierno, en cambio, sus necesidades disminuyen y es preferible esperar a que se seque parcialmente la capa superficial antes de volver a regar.

El abonado también puede ayudar durante la etapa de crecimiento. En ejemplares cultivados en maceta, se recomienda utilizar fertilizante para plantas de flor cada tres o cuatro semanas durante primavera y verano.

Cómo cuidar un jazmín Foto: Pinterest

Por último, una poda ligera después de la floración o hacia el final del invierno permite controlar el tamaño y estimular nuevos brotes. A medida que crece, también es recomendable guiar sus tallos sobre la estructura de soporte para conseguir una cobertura más pareja.

Así, con sol suficiente, un suelo que drene bien, riego equilibrado y un soporte adecuado, el jazmín común puede convertirse en una de las plantas protagonistas del jardín y ofrecer una floración prolongada y muy perfumada durante toda la primavera y el verano.