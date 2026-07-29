Cuándo es mejor sembrar los jazmines en el jardín: la época ideal para que crezcan fuertes y llenen tu casa de flores

La época ideal para que crezcan fuertes y llenen tu casa de flores. Foto: Unsplash

El jazmín es una de las plantas más elegantes para tener en el jardín, el balcón o el patio, gracias a su exquisito perfume y la belleza de sus flores. Ya sea como enredadera, arbusto o en maceta, esta especie aporta color y aroma durante gran parte del año cuando recibe los cuidados adecuados.

Sin embargo, hay algunos factores más influyentes para que se desarrollen correctamente es el momento en el que se planta la semilla. El sembrado en la época correcta permite que las raíces se fortalezcan justo antes de la floración y que la planta se adapte mucho mejor a su nuevo lugar.

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Qué jazmín elegir para tu jardín: las diferencias entre las variedades trepadoras y arbustivas Foto: Pinterest

Por este motivo, si estás pensando en incorporar un jazmín a tu hogar, es importante conocer cuál es la mejor estación y cuáles son las condiciones necesarias que pueden ayudarte a disfrutar de una planta vigorosa durante varios años.

Guía rápida para principiantes: cuál es la mejor época para sembrar jazmines

La mejor época para sembrar jazmines es entre el otoño y el comienzo de la primavera, aunque el momento ideal dependerá del clima de cada región. En zonas con inviernos más suaves, como algunas provincias del norte del país, esta época suele ser la estación más recomendada, ya que el suelo conserva humedad y las temperaturas permiten que las raíces se desarrollen sin el estrés del calor intenso.

En regiones donde las heladas son frecuentes, lo más conveniente es esperar hasta finales del invierno o el inicio de la primavera. De esta manera, la planta comenzará a crecer cuando aumenten las temperaturas y disminuirá el riesgo de sufrir daños por el frío.

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Si el jazmín se compra en maceta, también puede trasplantarse en otras épocas del año, aunque será necesario prestar especial atención al riego durante los meses más calurosos.

Falso jazmín. Foto: Wikimedia Commons

Dónde plantar un jazmín para que crezca sano

El jazmín necesita un lugar con buena iluminación, aunque muchas variedades agradecen recibir sol directo solo durante algunas horas del día, especialmente en verano.

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También es importante elegir un suelo fértil, con buen drenaje y rico en materia orgánica. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces, uno de los problemas más comunes en esta especie.

Si se trata de una variedad trepadora, conviene instalar un tutor, una pérgola o una cerca para que pueda desarrollarse correctamente y cubrir paredes o estructuras con facilidad.

Jazmín del Cabo. Foto: Unsplash.

Cómo sembrar un jazmín paso a paso

Para obtener buenos resultados, el proceso de plantación es sencillo:

Abrí un pozo que sea más ancho que el pan de raíces.

Mezclá la tierra con compost o abono orgánico.

Colocá la planta sin enterrar demasiado el cuello.

Rellená con tierra y presioná suavemente alrededor.

Regá en abundancia después de la plantación.

Durante las primeras semanas, mantené el sustrato húmedo, pero sin encharcarlo.

Estos cuidados facilitarán que el jazmín se adapte rápidamente y comience a desarrollar nuevas raíces.