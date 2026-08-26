comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Un paraíso sustentable que pocos conocen en Misiones: el hotel inmerso en la selva que propone una nueva forma de viajar

La propuesta combina gastronomía de raíz misionera, bienestar, movilidad eléctrica y acciones concretas para reducir el impacto ambiental y fortalecer el vínculo con la comunidad local.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El establecimiento se encuentra dentro de la Reserva Natural Selva Iryapú, a pocos minutos de las Cataratas del Iguazú.
El establecimiento se encuentra dentro de la Reserva Natural Selva Iryapú, a pocos minutos de las Cataratas del Iguazú. Foto: loisuites.com.ar.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En plena Selva Iryapú, en la provincia de Misiones, una propuesta hotelera busca transformar la manera de conocer uno de los destinos naturales más visitados de la Argentina.

Con las Cataratas del Iguazú como uno de sus principales atractivos cercanos, Loi Suites Iguazú apuesta por un modelo de turismo sustentable que combina conservación ambiental, identidad local, gastronomía regional, bienestar y nuevas formas de movilidad.

El hotel desarrolla distintas acciones para reducir el consumo de recursos y minimizar su impacto ambiental. Foto: loisuites.com.ar.

La tendencia hacia viajes más responsables crece a nivel mundial. Según el Reporte de Sustentabilidad y Viajes 2025 de Booking.com, el 93% de los viajeros consultados manifestó que quiere tomar decisiones de viaje más sustentables, mientras que el 58% aseguró haber modificado sus hábitos para conseguirlo.

En Argentina, además, el 79% señaló que utilizaría tecnología para encontrar experiencias auténticas. En este contexto, la hotelería comienza a ocupar un lugar diferente dentro de la experiencia turística: ya no se trata solamente de ofrecer alojamiento, sino también de generar un vínculo más profundo entre el visitante, la naturaleza y la comunidad local.

Contenido Recomendado

Dónde comer barato durante la Fiesta del Salame Quintero:las mejores opciones para visitar en Mercedes

Dónde comer barato durante la Fiesta del Salame Quintero: las mejores opciones para visitar en Mercedes

La feria imperdible que llega a Caballito este fin de semana:entrada gratis, 45 puestos y un paseo con historia

La feria imperdible que llega a Caballito este fin de semana: entrada gratis, 45 puestos y un paseo con historia
La experiencia busca integrar naturaleza, cultura local y bienestar para promover una forma más consciente de conocer Misiones. Foto: loisuites.com.ar.

Turismo sustentable en la selva: qué acciones lleva adelante el hotel

Ubicado dentro de la Reserva Natural Selva Iryapú, Loi Suites Iguazú desarrolla un Plan de Gestión Sustentable que atraviesa diferentes aspectos de su funcionamiento cotidiano.

Entre las principales acciones se encuentran el uso eficiente de la energía y el agua, la reducción de plásticos de un solo uso, la reutilización de materiales y la compensación de la huella de carbono mediante la plantación de especies nativas.

El compromiso también se extiende al aspecto social. El hotel prioriza la contratación de trabajadores y proveedores locales, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad y favorecer un modelo turístico integrado al territorio.

Este trabajo fue reconocido con la revalidación de la Certificación Oro de Hoteles Más Verdes, un programa de sustentabilidad hotelera de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) que contempla criterios ambientales, sociales y económicos.

El establecimiento se encuentra dentro de la Reserva Natural Selva Iryapú, a pocos minutos de las Cataratas del Iguazú. Foto: loisuites.com.ar.

La estrategia, además, forma parte de un trabajo que alcanza a otros establecimientos de la cadena. Recientemente, Loi Suites Recoleta Hotel obtuvo la Certificación Nivel Bronce de Hoteles Más Verdes, como reconocimiento a sus prácticas vinculadas con la conservación del entorno y el uso responsable de los recursos.

Movilidad sustentable: un nuevo cargador para vehículos eléctricos

La propuesta de turismo sustentable también incorpora alternativas vinculadas con la movilidad. Recientemente, Loi Suites Iguazú sumó un cargador rápido para vehículos eléctricos ETIA Lux de 22 kW, ubicado en el estacionamiento del hotel.

La estación está disponible tanto para huéspedes como para el público general, por lo que el establecimiento pasó a formar parte de la Red de Carga ETIA.

La incorporación de esta infraestructura busca acompañar el crecimiento de los vehículos eléctricos y ofrecer una alternativa para quienes recorren Misiones en este tipo de transporte.

Autos eléctricos en Argentina
El hotel incorporó un cargador rápido para vehículos eléctricos de 22 kW, disponible para huéspedes y público general. Foto: Chargebox

Así, la experiencia sustentable no queda limitada al interior del alojamiento, sino que también contempla la manera en que los viajeros llegan y se movilizan por el destino.

Gastronomía misionera: sabores locales para conocer la identidad de la provincia

La conexión con Misiones también aparece en la gastronomía. El restaurante Naipí renovó su carta con una propuesta inspirada en productos, recetas y tradiciones de la provincia.

El menú combina técnicas contemporáneas con ingredientes autóctonos y elaboraciones artesanales, con el objetivo de convertir cada plato en una forma de acercarse a la identidad misionera.

Entre las preparaciones se encuentran el vori vori reinterpretado con mousseline de ave y tuil de chipa, el chipa guazú LOI y el tartar de surubí con jaboticaba. También aparecen productos como pacú, pitanga y yacaratiá.

La propuesta de gastronomía regional incorpora ingredientes autóctonos y recetas vinculadas con la identidad misionera. Foto: loisuites.com.ar.

La propuesta gastronómica está liderada por Hernán Ariel Díaz, Chef Ejecutivo de Loi Suites Iguazú, nacido en Eldorado y formado profesionalmente en Misiones.

Su cocina parte del respeto por la materia prima y de la búsqueda por poner en valor los ingredientes, sabores y tradiciones de la región.

Bienestar inspirado en la tierra colorada

El vínculo con el territorio también llega al área de bienestar. En el Spa Namasthé, la propuesta denominada Yerbaterapia – Ritual de la Tierra Colorada utiliza ingredientes y aromas característicos de Misiones para crear una experiencia inspirada en el entorno.

El recorrido corporal dura 50 minutos y comienza con una exfoliación realizada con yerba mate. Luego continúa con una envoltura de arcilla de la región enriquecida con miel, cítricos y hierbas locales, para finalizar con un masaje.

El Spa Namasthé cuenta con un ritual inspirado en la yerba mate y otros elementos característicos de Misiones. Foto: loisuites.com.ar.

La experiencia incorpora además aromas de romero, enebro y lavanda, junto con un aceite de 31 hierbas.

La propuesta busca trasladar elementos propios de la provincia al espacio de relajación y convertir el bienestar en otra manera de conocer y experimentar la identidad misionera a través de los sentidos.

Una forma diferente de conocer Misiones

En medio de la selva subtropical, Loi Suites Iguazú plantea una experiencia en la que el destino deja de ser simplemente el paisaje que rodea al hotel.

La naturaleza aparece en la arquitectura integrada a la vegetación; la identidad local, en los productos que llegan a la mesa; las tradiciones regionales, en los rituales de bienestar; y la comunidad, en las personas y proveedores que forman parte de la operación.

La experiencia busca integrar naturaleza, cultura local y bienestar para promover una forma más consciente de conocer Misiones. Foto: loisuites.com.ar.

Esta mirada se vincula con una tendencia creciente dentro del turismo: viajeros que buscan experiencias auténticas y formas más responsables de relacionarse con los destinos.

En Misiones, donde la selva y las Cataratas del Iguazú conforman uno de los principales atractivos naturales del país, este modelo propone que disfrutar del entorno también implica conocer su identidad, cuidar sus recursos y generar un vínculo respetuoso con la comunidad que lo habita.

Para quienes buscan alternativas de turismo sustentable en Misiones, la propuesta combina naturaleza, gastronomía regional, bienestar y acciones concretas de gestión ambiental en una misma experiencia.

TurismoCataratas del IguazúMisiones
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Se acerca la Fiesta del Buñuelo con entrada gratis:fechas, shows en vivo y el Gran Premio 2026

    Se acerca la Fiesta del Buñuelo con entrada gratis: fechas, shows en vivo y el Gran Premio 2026

  2. Buscan voluntarios en un hermoso parque natural:ofrecen alojamiento y comida gratis a quienes cuiden animales rescatados

    Buscan voluntarios en un hermoso parque natural: ofrecen alojamiento y comida gratis a quienes cuiden animales rescatados

  3. Llega la fiesta del Encuentro del Carruaje y el Caballo:jineteadas, patrimonio argentino y tradiciones rurales para toda la familia

    Llega la fiesta del Encuentro del Carruaje y el Caballo: jineteadas, patrimonio argentino y tradiciones rurales para toda la familia

  4. El pueblito bonaerense con influencia francesa que cumple 126 años y lo festeja con desfile criollo, gastronomía y música en vivo

    El pueblito bonaerense con influencia francesa que cumple 126 años y lo festeja con desfile criollo, gastronomía y música en vivo

  5. Histórico cambio en el tren San Martín:el nuevo servicio que conecta Retiro con el Conurbano y recupera estaciones clave

    Histórico cambio en el tren San Martín: el nuevo servicio que conecta Retiro con el Conurbano y recupera estaciones clave
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

Luis Caputo habla en conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas económicas

El juez Ariel Lijo le concedió una prórroga a Adorni en la causa por su patrimonio

Después de dos meses, Diputados vuelve a sesionar:desde impuestos hasta patentes, el amplio temario que se tratará en el recinto

Economía

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

ANSES:quiénes cobran este miércoles 26 de agosto y cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

Una reconocida empresa de fiambres busca empleados para el puesto de repositor:requisitos y cómo postularse

Bono proporcional para jubilados:cómo saber cuánto paga ANSES desde el 25 de agosto

Internacionales

Videos impactantes de la tragedia en Nepal:al menos 16 muertos y 390 peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

Videos impactantes de la tragedia en Nepal: al menos 16 muertos y 390 peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

EEUU retoma la construcción de 100 km de muro en la frontera con México pese al rechazo de la comunidad indígena

Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

La misteriosa visita del jefe de la CIA a Moscú:qué se sabe del viaje relámpago de John Ratcliffe