Horror en Uruguay: el hombre que se suicidó tras asesinar a sus hijos había intentado ahorcarse días atrás
Uruguay se encuentra conmocionada tras el hallazgo de los cuerpos de Alfonsina, Francisco y su padre, Andrés Morosini Rechoppa, quien secuestró y asesinó a los menores en el interior de un auto, sumergido en el arroyo Don Esteban. En las últimas horas, la investigación sumó un nuevo dato que vuelve al caso más inquietante.
Según señaló El País, días antes de llevarse por la fuerza a sus dos hijos, Morosini intentó suicidarse y fue salvado por sus compañeros de trabajo.
Todo sucedió en un stud (centro de cría de caballos) del hipódromo de Mercedes, ubicado a poca distancia de su casa. Allí, el hombre habría intentado ahorcarse.
Pese a que sus compañeros lograron salvarlo en aquella ocasión, el desenlace fue aún más trágico: Morosini terminó suicidándose tras asesinar a sus hijos.
El secuestro de los niños y la desesperada búsqueda
Alfonsina, de 2 años, y Francisco, de 6, eran intensamente buscados desde el miércoles junto a su padre. El hecho sucedió cuando él irrumpió en la casa de su ex pareja, Marcela Ramos, en la ciudad de Mercedes y, a pesar de tener una prohibición de acercamiento, la amenazó y se llevó a los nenes.
El hombre huyó con los chicos en un BYD rojo, el mismo auto en el que finalmente los encontraron sin vida. Días más tarde y luego de un intenso rastrillaje, las cámaras de seguridad dieron con el auto.
En el lugar, los investigadores hallaron huellas compatibles con el vehículo y marcas que indicaban que el coche se habría dirigido en línea recta hacia el torrentoso curso de agua. “Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance”, indicó la fiscal Paula Goyeni, quien está a cargo de la investigación, en diálogo con Telemundo, en donde expresó también que están intentando contener a la madre de los menores.