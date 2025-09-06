Horror en Uruguay: el hombre que se suicidó tras asesinar a sus hijos había intentado ahorcarse días atrás

Andrés Morosini Rechoppa fue salvado por sus compañeros de trabajo tras intentar quitarse la vida en un stud del hipódromo de Mercedes. Luego, secuestró y asesinó a los menores en el interior de un auto, sumergido en el arroyo Don Esteban.

Andrés Morosini Rechoppa. Foto: Facebook Micaela Ramos

Uruguay se encuentra conmocionada tras el hallazgo de los cuerpos de Alfonsina, Francisco y su padre, Andrés Morosini Rechoppa, quien secuestró y asesinó a los menores en el interior de un auto, sumergido en el arroyo Don Esteban. En las últimas horas, la investigación sumó un nuevo dato que vuelve al caso más inquietante.

Según señaló El País, días antes de llevarse por la fuerza a sus dos hijos, Morosini intentó suicidarse y fue salvado por sus compañeros de trabajo.

Un padre raptó y asesinó a sus dos pequeños hijos Foto: Facebook / Tito Morosini

Todo sucedió en un stud (centro de cría de caballos) del hipódromo de Mercedes, ubicado a poca distancia de su casa. Allí, el hombre habría intentado ahorcarse.

Pese a que sus compañeros lograron salvarlo en aquella ocasión, el desenlace fue aún más trágico: Morosini terminó suicidándose tras asesinar a sus hijos.

El secuestro de los niños y la desesperada búsqueda

Alfonsina, de 2 años, y Francisco, de 6, eran intensamente buscados desde el miércoles junto a su padre. El hecho sucedió cuando él irrumpió en la casa de su ex pareja, Marcela Ramos, en la ciudad de Mercedes y, a pesar de tener una prohibición de acercamiento, la amenazó y se llevó a los nenes.

El hombre huyó con los chicos en un BYD rojo, el mismo auto en el que finalmente los encontraron sin vida. Días más tarde y luego de un intenso rastrillaje, las cámaras de seguridad dieron con el auto.

Así encontraron el auto en Uruguay Foto: Telenoche Uruguay

En el lugar, los investigadores hallaron huellas compatibles con el vehículo y marcas que indicaban que el coche se habría dirigido en línea recta hacia el torrentoso curso de agua. “Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance”, indicó la fiscal Paula Goyeni, quien está a cargo de la investigación, en diálogo con Telemundo, en donde expresó también que están intentando contener a la madre de los menores.