“Era imposible sacarlos”: el dramático testimonio del vecino que ayudó a rescatar los cuerpos de los niños asesinados en Uruguay

Las víctimas fueron encontradas junto al cadáver de su padre en un auto sumergido en un arroyo. Él los había secuestrado y los mató en el país vecino.

El hombre tenía denuncias por violencia de género Foto: Facebook / Tito Morosini

La conmoción en Uruguay es total, tras el hallazgo de los cuerpos de Alfonsina, Francisco y su padre, Andrés Morosini Rechoppa, señalado de secuestrar y matar a los menores en el interior de un auto, sumergido en el arroyo Don Esteban.

Un vecino de la zona, que colaboró en el dramático operativo de rescate, contó el momento en que lograron sacar el vehículo del agua. En diálogo con TN, el hombre aseguró: “La verdad es que es una brutal tragedia. El auto estaba hundido por completo, destrozado por la corriente y las piedras ahí abajo”.

Un padre raptó y asesinó a sus dos pequeños hijos Foto: Facebook / Tito Morosini

Él no solamente trabajó, sino que además ayudó a las autoridades junto a otros vecinos de la zona para rescatar el cuerpo. En su relato, indicó que el auto se encontraba a unos 70 metros del puente de la ruta 20, en las afueras de la ciudad de Young. “No había manera de sacarlo”, insistió.

“Pegó un golpe bastante grande. Muy feo. Para uno que es padre, es una tragedia”, se lamentó el hombre, visiblemente afectado por la tragedia que sacudió al país vecino.

Así encontraron el auto en Uruguay Foto: Telenoche Uruguay

El secuestro de los niños y la desesperada búsqueda

Alfonsina, de 2 años, y Francisco, de 6, eran intensamente buscados desde el miércoles junto a su padre Andrés Morosini Rechoppa. El hecho sucedió cuando él irrumpió en la casa de su ex pareja, Marcela Ramos, en la ciudad de Mercedes y, a pesar de tener una prohibición de acercamiento, la amenazó y se llevó a los nenes.

El hombre huyó con los chicos en un BYD rojo, el mismo auto en el que finalmente los encontraron sin vida. Días más tarde y luego de un intenso rastrillaje, las cámaras de seguridad dieron con el auto.

En el lugar, los investigadores hallaron huellas compatibles con el vehículo y marcas que indicaban que el coche se habría dirigido en línea recta hacia el torrentoso curso de agua. “Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance”, indicó la fiscal Paula Goyeni, quien está a cargo de la investigación, en diálogo con Telemundo, en donde expresó también que están intentando contener a la madre de los menores.