Ordenaron la captura internacional de la mano derecha de “Pequeño J”, apuntado por el triple crimen en Florencio Varela

Interpol emitió una alerta roja contra Matías Agustín Ozorio, cercano al narco que habría ordenado la tortura y asesinato de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.

Alerta roja de Interpol contra Matías Ozorio. Foto: Interpol

Interpol emitió un pedido de captura internacional con Notificación Roja contra Matías Agustín Ozorio, la mano derecha de líder narco “Pequeño J”, acusado de ser el ideólogo de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela.

La agencia emitió una alerta roja sobre la búsqueda de Ozorio, quien tiene un domicilio registrado en el barrio porteño de Parque Patricios.

La Justicia investiga el móvil de los asesinatos de las jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en una casa de Florencio Varela descuartizados y quemados.

En esa línea, el jueves se realizó un allanamiento del búnker de “Pequeño J” en el barrio porteño de Barracas. Allí, el narco dejó trampas electrificadas y un mensaje en papel para la policía.

El fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá -le cedió el cargo al fiscal Adrián Arribas- baraja la hipótesis de que el destinatario final de la masacre no eran las tres jóvenes, sino que fueron utilizadas como “mensaje” por parte de alguien de su propia banda que habría intentado traicionarlo.

Mientras tanto, Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva, los cuatro detenidos por los crímenes en Florencio Varela, se negaron a declarar y quedaron con prisión preventiva.

Además, fueron notificados de la imputación por el delito de “homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosia y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Quién es “Pequeño J”

El líder narco señalado como quien ideó los brutales crímenes sería “Pequeño J”, un joven que también se hace llamar “Julito”, tiene 23 años y es de nacionalidad peruana.

Actualmente, el señalado tiene un pedido de captura y los investigadores esperan que los cuatro detenidos, que serían integrantes de dicha banda narco, puedan dar detalles de cómo fue planificada la escena del triple crimen que conmueve al país.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, contó que “el narco responsable ya tiene pedido de captura, se hace llamar ‘Pequeño J’ o ‘Julito’. Está confirmado que tiene 23 años y es peruano”.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

Conforme a lo detallado, no saben por el momento qué fue lo que pasó, pero “despertó la ira” de esta persona. “Esto le pasa a quienes me roban”, sería la frase que repitió “Pequeño J” mientras un grupo de sicarios completaba el brutal crimen.

Al ser consultado por el aterrador dato de que los crímenes fueron transmitidos por redes sociales, Alonso respondió: “Estimamos que hubo 40 o 45 personas mirando el vivo de Instagram”.