Dieron de alta a la adolescente que se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza: evalúan cómo será su vuelta a clases

La joven llegó a disparar en dos ocasiones dentro del establecimiento. Es hija de un efectivo policial de San Luis.

La adolescente que se atrincheró con un arma en una escuela mendocina. Foto: Captura de pantalla

La adolescente de 14 años que el pasado 10 de septiembre se atrincheró con un arma de fuego en una escuela secundaria de Mendoza fue dada de alta médica este viernes, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud provincial.

La joven, hija de un efectivo policial de San Luis, se encuentra en buen estado general de salud, aunque continuará bajo seguimiento especializado por parte del área de Salud Mental.

La adolescente se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza. Foto: Web.

El dramático momento en el que la adolescente se atrincheró con un arma en su escuela

El episodio, que conmocionó a la provincia y al país, se extendió por casi seis horas hasta que la situación fue controlada por las fuerzas de seguridad. La adolescente estaba armada con una pistola 9 mm, con la que llegó a realizar dos disparos dentro del establecimiento. Afortunadamente, no hubo víctimas ni heridos.

A pesar de haber sido dada de alta, la estudiante seguirá siendo evaluada por profesionales de salud mental, quienes determinarán cuándo podrá retomar sus actividades educativas. La Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) y el Servicio de Orientación Escolar trabajan en conjunto para definir cuál será la modalidad educativa más adecuada para su reinserción.

Carina Gannam, titular de la DAE, afirmó que “la forma en que regrese a la escolaridad dependerá mucho de lo que recomienden los profesionales, y en ello ya se está trabajando”. Entre las opciones que se evalúan, una de las más probables es la escolaridad protegida, que permitiría a la alumna continuar sus estudios de forma remota, sin asistir presencialmente al colegio.

Desde el ámbito judicial, el diario Los Andes informó que no se pudo realizar la entrevista en Cámara Gesell, un procedimiento utilizado para tomar declaraciones a menores en situaciones sensibles. Según indicaron fuentes del caso, en el encuentro preliminar se detectó que la adolescente no estaba en condiciones psicológicas para afrontar esa instancia.

La adolescente portando el arma. Foto: Captura de pantalla

En cuanto al posible motivo del accionar, si bien se habló inicialmente de una situación de bullying relacionado con un video viral, la Justicia descartó esa hipótesis. “En ningún momento la adolescente mencionó haber sido víctima de bullying, ciberbullying o grooming”, aclararon fuentes judiciales.

Por su parte, dos docentes que estuvieron presentes durante el hecho permanecen con licencia, aunque se confirmó que ninguno de ellos requirió hospitalización.

El caso continúa bajo seguimiento médico, educativo y judicial.