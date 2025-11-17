Veredicto inminente: el jury define el futuro de la jueza Makintach por el juicio de Maradona

Este martes se conocerá la decisión del tribunal que evalúa a Julieta Makintach, acusada de participar en un documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte del ídolo popular. La magistrada ya presentó su renuncia y está suspendida de sus funciones.

Julieta Makintach en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: EFE.

El martes 18 de noviembre se dará a conocer el veredicto del jury contra la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Un jury es un procedimiento legal mediante el cual se evalúa la conducta de jueces o fiscales que han sido denunciados por mal desempeño. El proceso puede terminar en destitución, suspensión, sanción o absolución del funcionario judicial.

En este caso, la jueza Makintach está acusada de haber participado de la realización de un documental que mostraba el detrás de escena del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Cómo el documental fue filmado mientras el juicio estaba en curso, resultó en la nulidad del proceso judicial.

La jueza Julieta Makintach. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

La audiencia comenzará a las 10:00 en el Anexo de la Cámara de Senadores Bonaerense, en La Plata.

Tanto la Fiscalía, como el Colegio de Abogados de San Isidro solicitaron la destitución. Por otro lado, la defensa pidió la absolución y aceptación de la renuncia presentada por la magistrada.

Según Ana Duarte, la fiscal, Makintach “mintió, presionó y abusó de su poder”. Además, señaló que “utilizó recursos del estado”, para impulsar un “proyecto en provecho propio y en perjuicio de la justicia”.

“No había documental. El que hubo, ya salió a la luz y no era mio”, se defendió la acusada respecto del video que causó la nulidad del juicio de Maradona. En relación a la decisión final del jurado, envió un mensaje de cautela: “Vamos a esperar”.

La jueza se encuentra suspendida de su cargo, así como también apartada de la cátedra en la que daba clases en la Universidad Austral.

La jueza Julieta Makintach. Foto: Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

A fines de mayo circularon imágenes de un tráiler en el que se puede apreciar a Makintach conduciendo su vehículo hasta los Tribunales ubicados en la calle Ituzaingó. Además, ofrece una entrevista en su despacho y es filmada en el interior de la sala donde se realizaban las audiencias.

El futuro de la carrera de Makintach está en manos de cinco legisladores bonaerenses: Ariel Martínez Bordaisco (UCR) y Sergio Raúl Vargas (UNIÓN Y LIBERTAD), Abigail Gómez (La Libertad Avanza), Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria) y Guillermo Castello (La Libertad Avanza).

De todos modos, la jueza ya presentó la renuncia, aunque aún no fue respondida por Axel Kicillof. “No quiero pertenecer más a este sistema de justicia. Perdón, pero esto no lo quiero más. A la Justicia no quiero volver más”, aseguró.