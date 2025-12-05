Habló la mujer que sobrevivió a la caída del helicóptero en Palermo: “es un milagro enorme”

En su relato, recordó cuál fue la maniobra del piloto que les salvó la vida y aseguró que todos los ocupantes se encuentran en buen estado de salud.

Cayó un helicóptero en Palermo. Foto: Captura

La caída de un helicóptero sobre una cancha de tenis en Palermo, ocurrida el jueves por la noche, generó momentos de extrema tensión entre los vecinos. Y a pesar del accidente, la buena noticia es que no hubo víctimas fatales y en parte, los investigadores atribuyen este resultado a las maniobras del piloto.

Un día después del hecho, una de las sobrevivientes, Camila Prieto, habló públicamente y brindó detalles sobre lo que describió como “un milagro enorme”. En diálogo con La Brújula 24, la joven relató como vivió la caída y destacó que el piloto fue quien les salvó la vida a ella y a su novio en el momento más crítico.

“Estamos todos bien”, expresó Camila, quien recordó que viajaba junto a su pareja, y que él permanece internado y se recupera favorablemente: “Mi novio va a tener unos días más. Estoy queriendo salir para ir a buscarlo”, señaló.

En este mismo sentido, la joven contó que no era la primera vez que realizaban un vuelo turístico con la empresa y que se trataba de una actividad habitual: “Era un vuelo de paseo, lo hicimos siempre, algo normal. Pero puede pasar lo que pasó, y uno no se imagina que te puede llegar a pasar a vos”.

Luego del impacto, Camilia insistió: “Fue un susto y un milagro enorme”, en relación a que, pese al accidente, nadie resultó gravemente herido. Además, también destacó la actuación del piloto (que se encuentra internado con heridas graves), quien ejecutó una maniobra de emergencia que evitó una tragedia: “Quiero agradecerle al piloto por realizar una maniobra para un aterrizaje de emergencia”, expresó.

Por otro lado, valoró la rápida respuesta de los equipos de emergencia que llegaron al lugar apenas segundos después del impacto. “Es una segunda vida”, concluyó.

Qué dicen las primeras pericias del helicóptero que cayó en Palermo

Cabe destacar que las primeras investigaciones apuntan a un desperfecto en el motor principal de la aeronave, lo que habría desencadenado la caída. Sin embargo, la investigación continúa abierta y los peritos trabajan para determinar con precisión qué ocurrió en los segundos previos al impacto.

El helicóptero pertenece a Hangar Servicio, una empresa que, según detalla en su sitio web, ofrece vuelos privados y ejecutivos con destinos nacionales e internacionales. Además, brinda tours turísticos, venta de aeronaves y clases de vuelo. Por el momento, no trascendió qué tipo de viaje realizaban ni cuál era el destino de los ocupantes del helicóptero siniestrado.