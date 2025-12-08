La defensa de los argentinos acusados de robar en un shopping de Miami: “No somos mecheros vip”

Dos de los cinco mendocinos que fueron detenidos en Estados Unidos aseguraron que se trató de un “hecho confuso” y que no robaron nada.

Dos de los cinco mendocinos detenidos en Miami. Foto: Captura TN

Cinco mendocinos, de entre 41 y 49 años, fueron detenidos en Miami acusados de robar, a través de la modalidad mecheros, en el paseo de compras estadounidense Dolphin Mall. Ahora, dos de los acusados hablaron por primera vez y expusieron que “no somos mecheros vip”, sino que se trató de un “episodio confuso”.

Quienes deberán regresar a Estados Unidos a fines de enero de 2026 para continuar con la causa, explicaron que ingresaron al shopping con los otros tres amigos y que tenían valijas vacías para poner todo lo que compraban: “En el patio de comidas la Policía nos detiene, nos piden abrirlas y de muchas de las cosas teníamos los tickets, pero de otras no, por lo que ahí nos llevan a la comisaría”.

Diego Xiccato, uno de los argentinos acusados por haber cometido un robo en un shopping de Miami. Foto: Captura TN

“Al día siguiente nos leyeron los cargos, impusieron la fianza para la excarcelación y no nos defendimos porque no era la instancia”, remarcaron. Además, los dos mendocinos manifestaron, en diálogo con el medio TN, que “somos independientes. Lo único que hacemos es trabajar”.

Acerca de la situación actual, explicaron que ninguno fue deportado y que pagaron la fianza: “Salimos de Estados Unidos sin problema. Migratoriamente no hay ninguna causa en nuestra contra. Solo es un reporte”.

Se espera que sea un proceso arduo y extenso, por lo que el próximo 29 de enero deberán regresar a Estados Unidos para continuar con la causa: “Es simple esclarecer que acá no hay ninguna organización, ni tampoco que robaron”, señaló el abogado Roberto Castillo.

La defensa de los mendocinos detenidos en el Dolphin Mall

Diego Xiccato y Juan Pablo Rua, acompañados por el abogado Roberto Castillo, explicaron qué pasó en el centro comercial y el motivo por el que quedaron detenidos: “Perdimos los tickets de lo que compramos”, dijeron.

“Nosotros salimos a hablar porque sentimos que hay una acusación muy grave y nos incriminan en situaciones que no son ciertas. Lo único que hay hasta ahora es un proceso judicial por un hecho confuso. Nosotros no somos una organización delictiva. Yo no he robado nada. No somos mecheros”, aclaró Rua.

Juan Pablo Rua, uno de los mendocinos detenidos en Miami. Foto: Captura TN

Y agregó: “Un mechero no hace compras con tarjeta de crédito, ni paga un hospedaje, ni deja su nombre en todos los comercios. No somos mecheros VIP”. Para concluir, comentó que “hay cosas que se pagaron con tarjeta de crédito y otras con efectivo y perdimos los tickets. Todas las etiquetas son electrónicas y tienen alarma, según nos dijeron. Entre una compra y la otra pasó un montón de tiempo, como 30 o 40 minutos“.