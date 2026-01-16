Bastián, el niño internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

En el marco de la causa que investiga el accidente que dejó a Bastián luchando por su vida, la Fiscal de Pinamar solicitó la imputación del padre del niño de 8 años por el delito de lesiones culposas agravadas.

El foco está puesto en verificar si ambos vehículos circulaban por las áreas permitidas y si cumplían con las normas de seguridad obligatorias para el tránsito en zonas de médanos.

Accidente en Pinamar entre una UTV y una 4x4. Foto: NA

¿Cómo sigue la salud del menor?

Las autoridades del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata informaron que Bastián Jerez, fue operado por tercera vez.

La información indica que el pequeño de 8 años fue operado con éxito en Mar del Plata luego de la sorpresiva información dada a conocer en el primer parte del viernes, acerca de que el nene tiene “múltiples fracturas de cráneo”.

Bastián terminó internado tras el choque en Pinamar. Foto: Redes sociales

La operación consistió en retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal: “Se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy”.

A su vez, el parte explica que en la cirugía “se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen”.