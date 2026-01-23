Pelea familiar y muerte en La Matanza. Foto: Captura de video.

Un violento episodio ocurrido en Rafael Castillo, partido de La Matanza, conmocionó a los vecinos de la zona luego de que un hombre de 61 años muriera tras protagonizar una intensa pelea familiar en plena vía pública. La secuencia, que quedó registrada por cámaras de seguridad, es ahora una de las principales pruebas en la investigación judicial.

El hecho ocurrió en la calle Ramón Lista al 1400 y tuvo como protagonista a Oscar Laureano Mendoza. Según se observa en las imágenes, el hombre mantenía una actitud agresiva y portaba un palo con el que increpó y amenazó a varias personas, entre ellas jóvenes mujeres con las que mantuvo fuertes cruces verbales.

En el registro fílmico se ve cómo Mendoza discute inicialmente con una joven y luego se retira algunos metros para sentarse. Minutos después, la discusión se reanuda y el hombre agrede a otra chica, lo que genera la intervención de más personas.

La situación se descontrola por completo cuando, en medio del forcejeo, Mendoza es desarmado y cae al suelo. Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, pero al llegar la ambulancia, el personal médico constató que el hombre ya había fallecido.

Un conflicto familiar y una disputa por una propiedad

Efectivos de la Comisaría de Rafael Castillo se hicieron presentes en el lugar tras recibir un llamado por “conflicto familiar”. Al arribar, encontraron a Mendoza sin vida sobre la vereda.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por la Policía, el origen de la pelea estaría vinculado a una disputa por una propiedad entre familiares, un conflicto que habría escalado con el correr de los minutos hasta derivar en el violento desenlace.

La investigación quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza. El fiscal interviniente, Dr. Fornaro, ordenó la realización de la autopsia para determinar con exactitud la causa de la muerte y establecer si el fallecimiento se produjo como consecuencia de la agresión física, una descompensación o un infarto en medio del episodio.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del barrio serán fundamentales para el avance de la causa. En ellas se observa el momento exacto en que la discusión escala, la agresión con el palo y el instante en que Mendoza cae al suelo, elementos que permitirán reconstruir la secuencia completa de los hechos.