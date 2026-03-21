Choque fatal en ruta 9 Foto: NA

Un accidente fatal sucedió en el kilómetro 75 de la Ruta 9, a la altura de Campana, cuando un camión embistió a gran velocidad la parte trasera de un automóvil que se encontraba detenido sobre la banquina por un desperfecto mecánico, provocando la muerte instantánea de una joven y dejando a otra mujer en estado de extrema gravedad.

El vehículo, que trasladaba a dos jóvenes que acababan de arribar a la terminal de micros desde la provincia de Córdoba, quedó completamente destruido, atrapando a las ocupantes entre la carrocería y sus propias pertenencias.

Choque fatal en ruta 9 Foto: NA

Según indicaron desde la policía y los servicios de emergencia, “las valijas también perjudicaron más allá del impacto” y que “hicieron que queden las personas aplastadas adentro”. Mientras los dos hombres que las acompañaban se encontraban fuera del habitáculo al momento de la colisión, observando con impotencia la escena, los Bomberos Voluntarios de Campana debieron trabajar de urgencia cortando los metales para liberar a la sobreviviente.

La magnitud del siniestro inicial generó un segundo incidente metros atrás, donde un camión impactó a otros tres vehículos que intentaban frenar ante el desastre, resultando en un choque en cadena que complicó aún más la situación logística en plena víspera de fin de semana largo.

Como está a sobreviviente del choque en la ruta 9

La joven que sobrevivió fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal San José en gravísimo estado, mientras la zona permanece resguardada a la espera de los peritajes de rigor. “El cuerpo de esta mujer está arriba del vehículo, así que tenemos para rato y la traza va a estar reducida unas cuantas horas más”, confirmaron las autoridades respecto a la presencia de la policía científica y el instructor fiscal en el sitio.

Choque fatal en ruta 9 Foto: NA

Actualmente, el tránsito hacia la ciudad de Rosario presenta demoras de al menos un kilómetro y medio, funcionando únicamente por el carril rápido debido a que los vehículos siniestrados ocupan gran parte de la calzada.

Se advierte a los conductores sobre la formación de un “cuello de botella” persistente, ya que la liberación total de la ruta demandará tiempo prolongado por la complejidad de las tareas judiciales y el retiro de las unidades involucradas.

Los testigos del hecho remarcaron la angustia de los jóvenes sobrevivientes, quienes “no podían imaginarse que al bajar del vehículo un camión iba a impactarlos”, en una jornada marcada por el intenso flujo turístico.