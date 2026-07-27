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Tragedia en la Línea B del subte: un hombre murió arrollado en la estación Malabia y el servicio estuvo interrumpido por horas

Según se informó, se halló a un “masculino de cúbito ventral debajo de la formación”. Desde EMOVA llevaron a cabo de forma inmediata el corte del suministro eléctrico y la evacuación de la estación.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Línea B se verá afectada
La Línea B se verá afectada Foto: NA
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Un hombre murió este lunes tras ser arrollado por una formación de la Línea B del subte porteño. El hecho ocurrió en la estación Malabia, donde se dispuso de un amplio operativo que provocó la interrupción del servicio. Tras el cumplimiento del protocolo para estos casos, el mismo fue restablecido.

Desde EMOVA, empresa que opera y gestiona el servicio de la Red de Subte de Buenos Aires, llevaron a cabo de forma inmediata el corte del suministro eléctrico y la evacuación de la estación.

Según trascendió, se halló a un “masculino de cúbito ventral debajo de la formación, aparentemente sin vida”. En medio del trabajo de personal de Bomberos, Policía y del SAME, se confirmó el deceso del hombre.

La empresa activó todos los procedimientos previstos para este tipo de casos y comunicó que su personal, junto con los organismos externos competentes, se encuentra trabajando en el sitio del incidente.

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Línea B de subte. Foto: X / @fmrockandpop.

En tanto, el área de la estación Malabia quedó bajo resguardo policial mientras se desarrollan las pericias correspondientes y se avanza con la investigación judicial pertinente, para la cual tanto las cámaras de seguridad como los testimonios de personas presentes serán clave para reconstruir las circunstancias del hecho.

Por su parte, Sbasa, empresa estatal de la Ciudad de Buenos Aires encargada de administrar, planificar y controlar la red de subterráneos, precisó que le hombre se arrojó a las vías en el momento en que la formación ingresaba a la estación.

Arrollamiento en el subte: cuál es el protocolo que se activa en las vías

Ante un arrollamiento en las vías del subte, Emova pone en marcha un protocolo de seguridad operacional que contempla la interrupción inmediata del servicio en el sector afectado. Como primera medida, se procede al corte del suministro eléctrico, una acción clave para resguardar la integridad del personal, los pasajeros y los equipos de emergencia que deben intervenir en el lugar.

El procedimiento también establece la evacuación ordenada de la estación antes del ingreso de los organismos externos, entre ellos el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la Policía y los Bomberos. Esta medida busca despejar la zona y permitir que los equipos especializados puedan acceder rápidamente para asistir a la persona involucrada y realizar las tareas necesarias.

Desde Emova señalaron que este tipo de intervenciones se realiza en coordinación con las autoridades competentes y forma parte de los protocolos establecidos para incidentes dentro de la red de subterráneos. La empresa destacó que el cumplimiento estricto de cada paso resulta fundamental para garantizar la seguridad, ordenar la emergencia y facilitar una respuesta rápida por parte de los organismos intervinientes.

Accidente de tránsitoSubtes línea B
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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