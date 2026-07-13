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Megaoperativo antidrogas en Lanús: tres detenidos, cocaína fraccionada y armas secuestradas

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, en conjunto con efectivos de la Comisaría Lanús 5ª, el Comando de Patrullas Lanús y la Jefatura Departamental Lanús, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad del municipio.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Operativo antidrogas en Villa Jardín: tres detenidos, cocaína fraccionada y armas secuestradas.
Operativo antidrogas en Villa Jardín: tres detenidos, cocaína fraccionada y armas secuestradas. Foto: Policía Bonaerense.
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Tres personas fueron detenidas durante un operativo antidrogas realizado en el barrio Villa Jardín, en Lanús Oeste, donde la Policía secuestró cocaína lista para la venta, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, en conjunto con efectivos de la Comisaría Lanús 5ª, el Comando de Patrullas Lanús y la Jefatura Departamental Lanús, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad del municipio.

Operativo antidrogas en Villa Jardín: tres detenidos, cocaína fraccionada y armas secuestradas.

El allanamiento se realizó en un pasillo ubicado sobre la calle Coronel Warnes, entre Yatay y Lomas Valentinas, en el marco de una investigación que tramita ante la UFI N° 5 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4.

La causa se inició a partir de denuncias anónimas recibidas a través de la Central de Emergencias 911, que advertían sobre la presunta venta de drogas en el lugar. A partir de esa información, los investigadores realizaron tareas de vigilancia, seguimientos y filmaciones que permitieron confirmar maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes.

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Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó el allanamiento, que arrojó resultado positivo. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dosis fraccionadas de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, además de trozos compactos de la misma sustancia que serían utilizados para continuar con el fraccionamiento.

Operativo antidrogas en Villa Jardín: tres detenidos, cocaína fraccionada y armas secuestradas. Foto: captura video.

Asimismo, los agentes incautaron tres armas de fuego, municiones calibre .22 y .38, dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas digitales, elementos que serán incorporados a la investigación.

Como resultado del operativo, tres personas mayores de edad fueron detenidas, acusadas de integrar la actividad de venta de estupefacientes. Los sospechosos serán trasladados para prestar declaración indagatoria ante la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si existen más involucrados en la organización.

Megaoperativo antidrogas en Lanús: tres detenidos, cocaína fraccionada y armas secuestradas.

Lanús: desarticulan una banda de “piratas del asfalto” gracias a la intervención del Centro de Monitoreo Municipal

El análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Municipio de Lanús permitió avanzar en una investigación por dos robos agravados de mercadería en tránsito, que culminó con la detención de uno de los presuntos integrantes de una organización delictiva.

La causa, que contó con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, logró establecer que ambos hechos habían sido cometidos por la misma banda.

Lanús: dos robos de mercadería en tránsito esclarecidos. Foto: captura video.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes interceptaban camiones que transportaban alimentos, privaban de la libertad a sus conductores y luego se apoderaban de toda la mercadería.

Las tareas investigativas permitieron determinar que se trataba de un mismo grupo criminal, que utilizaba esta modalidad para concretar los asaltos.

El rol clave de las cámaras de seguridad

Uno de los elementos fundamentales para el esclarecimiento de los hechos fue el trabajo realizado por el Gabinete de Análisis del Centro de Monitoreo de Lanús.

Los especialistas analizaron de manera exhaustiva las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del Municipio, una tarea que fue complementada con el estudio de las comunicaciones de telefonía móvil utilizadas por los sospechosos.

Lanús: dos robos de mercadería en tránsito esclarecidos.

Gracias a ese trabajo conjunto, los investigadores lograron identificar a los responsables y reunir las pruebas necesarias para avanzar con la causa judicial. Con las evidencias recolectadas, la justicia ordenó cinco allanamientos y una orden de detención.

Durante los procedimientos fue detenido uno de los presuntos autores de los robos. Además, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego.

La Fiscalía interviniente avaló el procedimiento y la investigación continúa para dar con el resto de los integrantes de la organización delictiva.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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