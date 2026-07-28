Una gitana con pedido de captura por estafar a una peluquera fue a renovar el DNI, nadie la reconoció y ahora continúa prófuga

El caso de una gitana que estafó a una peluquera Foto: Multimedio en la mira

Marta Noemí Mitrovich, una gitana de 73 años prófuga de la Justicia, es buscada intensamente por las autoridades policiales desde marzo de 2026 luego de ser acusada de haber estafado por una cifra millonaria a una peluquera de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

Ahora se supo que la mujer fue a renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y nadie logró reconocerla aún con el pedido de captura que rige sobre ella desde principios de año.

El momento en que la gitana ingresa a RENAPER y luego se retira con su nuevo documento

Fueron las cámaras de seguridad de una sede del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), ubicada en el microcentro porteño en la calle Diagonal Norte, que registraron a la mujer saliendo del lugar el pasado 28 de mayo sin ningún tipo de prisa.

La mujer fue a renovarse el DNI y nadie la reconoció. Foto: Captura

El material fílmico permite observar cómo Mitrovich desciende de un automóvil, ingresa al establecimiento y luego de unos minutos se retira. De acuerdo a lo informado por TN, recién cinco días después de que Mitrovich fuera a aquella sede de RENAPER, las autoridades advirtieron que se trataba de una persona con pedido de captura. Sin embargo, ya era tarde: la mujer aún hoy continúa siendo una prófuga de la Justicia.

El estremecedor caso de las gitanas estafadoras en Lomas De Zamora

Las estafadoras son tres: además, de Marta Noemí Mitrovich en el caso estuvieron involucradas María Silvia Mitrovich (78) y su hija Nancy Marina Yovanich (56), todas oriundas de la ciudad de Temperley. Las mujeres están acusadas de estafar a una peluquera de 30 años, llamada Merlín Díaz, por 14 millones de pesos, quien luego terminó suicidándose.

La maniobra de engaño y manipulación comenzó en enero de 2026 cuando las mujeres acudieron al local de la joven y comenzaron a hacerse cercanas.

Merlín Díaz, la víctima. Foto: Captura

Con el correr de los días, le hicieron que creer que ellas tenían “la solución mágica” para que a su negocio le fuera bien. Le prometieron una suerte de “limpieza espiritual” y la convencieron de que alguien había “atentado contra ella” para que su local “no funcionara adecuadamente”.

Merlín rápidamente se ganó su confianza y les entregó 14 millones de pesos para que pudieran realizarle la “limpieza”. Esta cifra representaba todos los ahorros que tenía la mujer.

Una de las estafadoras en el local. Foto: Captura

La promesa de las gitanas tenía que ver con que supuestamente después le devolverían el dinero. Pero eso nunca sucedió. De hecho, no volvieron más al local y terminaron por quebrantar el estado de salud de la joven. A los pocos días de lo ocurrido, Merlín tomó una botella de ácido muriático y se quitó la vida el jueves 15 de enero.

Mientras María Silvia Mitrovich se encuentra imputada, pero no detenida ya que se presentó de manera voluntaria a la Justicia luego de su pedido de captura, las otras dos mujeres están prófugas de la Justicia. La causa está a cargo del fiscal Ignacio Torrigno de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 19 de Lomas de Zamora.