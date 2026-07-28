Tragedia en las Cataratas del Iguazú: un turista murió tras el vuelco de una lancha

El recorrido de la excursión de Macuco Safari en las Cataratas del Iguazú. Foto: Macuco Safari

Un turista neerlandés de 26 años murió y otras dos personas resultaron heridas este martes durante una excursión a bordo de una lancha por las Cataratas del Iguazú. Según se supo, la embarcación volcó cuando se estaba acercando a las cascadas.

El trágico accidente ocurrió en el oeste del estado de Paraná, del lado brasileño, durante el mediodía. Medios locales indicaron que la víctima fatal (cuyo nombre no trascendió) se encontraba de viaje con su familia y cuando fue rescatado por las autoridades ya había fallecido ahogado.

La embarcación pertenece a la empresa Macuco Safari, la cual organiza excursiones y les permite a los turistas acercarse a las Cataratas de Iguazú.

El recorrido de la excursión de Macuco Safari en las Cataratas del Iguazú. Video: Instagram @macuco.safari

La muerte del turista fue confirmada por el gerente de la compañía a la cadena RPC, filial de TV Globo en Paraná. El mismo medio señaló que otros dos ciudadanos holandeses fueron derivados al Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz de Iguazú.

Uno de los heridos es un hombre de 49 años que, según indicaron desde el centro médico, llegó consciente y respirando espontáneamente, y internado en observación al igual que el otro afectado en el accidente.

Por su parte, la Armada de Brasil investigará las causas del accidente, mientras que la empresa de excursiones suspendió temporalmente las actividades.

Cabe recordar que hace pocos días, habían cerrado el acceso a la Garganta del Diablo por la fuerte crecida del río Iguazú derivada de las intensas lluvias registradas en el país vecino. En tanto, el jueves 23 de julio, un sector de senderos fue clausurado momentáneamente debido a un volumen de agua que llegó a 9,1 millones de litros por segundo, unas seis veces por encima del promedio.

En esa línea, los investigadores suponen que la crecida del río podría haber influido al hacerle difícil al instructor el manejo de la embarcación. De todas maneras, todavía la causa del accidente está en plena investigación.

El recorrido de la excursión de Macuco Safari en las Cataratas del Iguazú. Video: Instagram @macuco.safari

Cómo es el paseo de Macuco Safari: el trágico antecedente

Macuco Safari es una tradicional empresa que se dedica a realizar excursiones de 45 minutos del lado brasileño en el Parque Nacional Iguazú. El paseo tiene tres partes:

Un trayecto de 3 kilómetros en micro por la selva, donde se puede ver la flora y fauna de la zona. Caminata de 600 metros donde se pasa por el salto Macuco, que se puede ver desde arriba y desde la parte inferior gracias a la escalera que la bordea. Paseo en barco hacia las cascadas del Río Iguazú.

En septiembre de 1999, dos embarcaciones de la empresa chocaron durante un recorrido. Por el accidente murieron siete personas: seis turistas extranjeros y el piloto de una de las lanchas.

Debido a la tragedia, se revisaron los protocolos de navegación y se reforzaron las medidas de seguridad para este tipo de excursiones, incluyendo mayores controles, capacitación para los pilotos y la actualización de los procedimientos de emergencia.

Qué dijo Macuco Safari tras el accidente

Tras la muerte del turista neerlandés, Macuco Safari, la empresa responsable de la excursión, lanzó un comunicado explicando lo sucedido.

“Alrededor del mediodía de este martes, se produjo un accidente en el que se vio involucrada una de sus embarcaciones durante una excursión en las Cataratas del Iguazú. Ocho personas —seis turistas y dos miembros de la tripulación— viajaban a bordo de la embarcación: tres mujeres y tres hombres”, indicó la compañía.

El recorrido de la excursión de Macuco Safari en las Cataratas del Iguazú. Foto: Macuco Safari

Y añadió: “Todos fueron rescatados inmediatamente después del incidente, gracias a la acción coordinada de los equipos operativos y los servicios de rescate públicos. Dos de ellos fueron trasladados al hospital de Foz do Iguaçu”.

En tanto, Macuco Safari indicó que “a pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, una de las víctimas falleció” y sumó: “La empresa expresa sus más sentidas condolencias y manifiesta su solidaridad con sus familiares y amigos. Asimismo, continúa brindando asistencia a las víctimas y ofreciéndoles todo el apoyo necesario”.