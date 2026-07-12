Excarcelaron al abogado Andrés Prieto Fasano tras el choque fatal en Panamericana: qué resolvió la Justicia

Andrés Prieto Fasano Foto: Redes

La Justicia de San Isidro dispuso la excarcelación de Andrés Agustín Prieto Fasano, el abogado investigado por el choque ocurrido en la autopista Panamericana que dejó como saldo la muerte de Ivonne Pamela Escobar Camacho, una conductora de aplicación de 31 años, y una pasajera gravemente herida. La decisión fue tomada por el juez de Garantías N° 4, Esteban Rossignoli, en el marco de una causa que continúa bajo investigación judicial.

La medida no implica el cierre del expediente ni una desvinculación del imputado. Por el contrario, Prieto Fasano seguirá sometido al proceso penal, aunque podrá transitar esta etapa en libertad y bajo condiciones específicas. La acusación principal se vincula con los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas graves, figuras que serán analizadas durante el avance de la instrucción.

Qué condiciones deberá cumplir Andrés Prieto Fasano

Según la resolución judicial, la excarcelación fue concedida bajo caución juratoria, una modalidad que no exige el pago de una suma de dinero, pero sí obliga al imputado a respetar una serie de compromisos formales ante la Justicia. Entre las medidas impuestas, deberá presentarse entre el día 1 y el 5 de cada mes y acudir cada vez que sea citado por las autoridades judiciales.

Andrés Prieto Fasano Foto: Canal 26

Además, no podrá ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin aviso previo o autorización correspondiente. La resolución también advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en la revocación inmediata del beneficio, lo que abriría la puerta a una nueva detención en caso de que el juez entienda que se violaron las condiciones fijadas.

El argumento de la defensa para pedir la libertad

La excarcelación fue solicitada por las abogadas defensoras Ana Laura Palmucci y Mirta Fasano, quienes plantearon que la calificación legal atribuida al imputado encuadraba dentro de los supuestos que permiten conceder el beneficio. Uno de los puntos centrales fue que, según esa interpretación, la escala penal máxima no superaría los ocho años de prisión, un límite relevante para evaluar la procedencia de la excarcelación.

Otro elemento considerado fue la situación personal del acusado. De acuerdo con lo informado, el juez tuvo en cuenta que Prieto Fasano no registraría condenas, capturas ni rebeldías, además de contar con un domicilio fijo. Para el magistrado, esos factores redujeron los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación, aunque la causa sigue abierta y con medidas pendientes.

Cómo ocurrió el choque fatal en Panamericana

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada del sábado 4 de julio, cerca de las 0.21, sobre el kilómetro 17 de la autopista Panamericana, a la altura de la calle Paraná y frente al shopping Unicenter, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. En ese lugar, el vehículo conducido por Prieto Fasano, una Hyundai Creta, impactó contra un Volkswagen Polo en el que viajaba la víctima fatal.

Andrés Prieto Fassano Foto: Facebook @andresprietofassano

La conductora del Polo fue identificada como Ivonne Pamela Escobar Camacho, quien trabajaba mediante una aplicación de viajes. Como consecuencia del impacto, la mujer murió y una pasajera sufrió heridas graves, por lo que debió ser hospitalizada. El propio Prieto Fasano también resultó lesionado tras el choque.

Las pruebas que analiza la investigación

Uno de los elementos clave para reconstruir la mecánica del hecho son las imágenes de cámaras de seguridad que habrían registrado el momento del impacto. Diversos reportes señalaron que el Volkswagen Polo se encontraba detenido sobre un carril rápido antes de ser embestido desde atrás, aunque las circunstancias exactas todavía forman parte de las pericias y del análisis judicial.

También se investiga qué ocurrió en los minutos posteriores al choque. Algunas publicaciones señalaron que el imputado no se habría sometido inmediatamente a un test de alcoholemia ni habría sido trasladado en ese momento a una dependencia policial, extremos que forman parte del contexto bajo revisión en la causa.

Por qué el caso genera fuerte repercusión pública

El caso provocó impacto no solo por la gravedad del siniestro, sino también porque el acusado es un abogado con presencia pública. La muerte de una conductora de aplicación en plena Panamericana volvió a poner en debate la seguridad vial, la responsabilidad penal en accidentes de tránsito y el funcionamiento de los controles posteriores a hechos fatales.

Mientras tanto, la familia de la víctima y la pasajera herida esperan el avance de las pericias y de las resoluciones judiciales. La excarcelación, aunque permite que el imputado continúe el proceso fuera de prisión, no modifica el núcleo de la investigación: determinar qué responsabilidad penal tuvo Prieto Fasano en el choque y si corresponde una condena por los delitos que se le atribuyen.

Qué puede pasar ahora en la causa

A partir de la excarcelación, el expediente continuará su curso con nuevas medidas probatorias, análisis de cámaras, pericias accidentológicas, informes médicos y eventuales planteos de las partes. La fiscalía podrá evaluar si apela la decisión del juez o si mantiene el avance de la investigación bajo las condiciones ya impuestas.

Por ahora, Prieto Fasano seguirá imputado y deberá cumplir cada una de las obligaciones fijadas por la Justicia. Si incumple alguna de ellas, el beneficio podría quedar sin efecto. En paralelo, el caso seguirá bajo la lupa pública por tratarse de un choque fatal en una de las autopistas más transitadas del país, con una víctima mortal, una pasajera herida y un proceso judicial que todavía tiene puntos clave por resolver.