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Le robó la moto, forcejeó con la víctima y le disparó cinco veces: el brutal episodio quedó registrado por cámaras de seguridad

La mujer forcejeó con el delincuente, quien efectuó cinco disparos. Uno de los balazos impactó en una de sus piernas. IMÁGENES SENSIBLES.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Le robaron la moto, forcejeó con el delincuente y le dieron un tiro en la pierna.
Le robaron la moto, forcejeó con el delincuente y le dieron un tiro en la pierna. Foto: captura video.
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Un violento intento de robo quedó registrado por una cámara de seguridad y generó conmoción entre los vecinos de Santa Fe. El hecho ocurrió en Sarmiento al 7.500, donde una mujer fue atacada a balazos por un delincuente que intentó robarle la moto cuando salía de su casa.

Según se puede ver en el video que registró una cámara de seguridad, la víctima acababa de salir de su casa cuando fue sorprendida por un ladrón que la amenazó para que entregara la moto. En medio del forcejeo, el delincuente comenzó a disparar y lanzó cinco balazos. Uno impactó en la pierna de la víctima.

IMÁGENES SENSIBLES. Le robaron la moto, forcejeó con el delincuente y le dieron un tiro en la pierna. Video: cámaras de seguridad.

A pesar de la violencia del robo, la mujer logró sobrevivir. Si bien el hecho ocurrió el pasado 24 de julio, se conoció en las últimas horas y no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de salud de la víctima ni de las lesiones que sufrió.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad

Toda la secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona. En el video se observa el accionar del delincuente, quien, tras dispararle a la víctima, escapó del lugar.

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Las imágenes ya forman parte de la investigación, que busca identificar y detener al delincuente. El caso generó una fuerte preocupación entre los vecinos de Santa Fe por el nivel de violencia con el que actuó el asaltante durante el intento de robo.

Uno de los cinco balazos impactó en la pierna de la víctima. Foto: captura video.

Impactante video: efectivo de la Policía de la Ciudad mató a un delincuente de 17 años que intentó robarle la moto

Este lunes trascendió que un efectivo de la Policía de la Ciudad mató a un presunto motochorro de 17 años durante un intento de robo ocurrido en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de la calle Chile y la Ruta 8, donde el oficial, que estaba de franco, fue abordado por dos delincuentes que intentaron robarle su moto Honda Tornado.

Según la reconstrucción del hecho, los delincuentes comenzaron a dispararle y el policía respondió con su arma reglamentaria, una pistola Beretta Px4 calibre 9 milímetros.

Efectivo de la Policía de la Ciudad se defendió de un delincuente y lo mató

Como consecuencia del intercambio de disparos, Benjamín Lautaro Benítez, de 17 años, recibió un impacto de bala que le provocó la muerte en el lugar. En tanto, el segundo sospechoso logró escapar a bordo de una moto Honda Tornado de color negro.

Por su parte, el efectivo resultó ileso y, tras las pericias realizadas por la Policía Científica, se secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que habría sido utilizada por el adolescente fallecido.

RoboDelincuentesSanta Fe
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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