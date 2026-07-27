Impactante video: efectivo de la Policía de la Ciudad mató a un delincuente de 17 años que intentó robarle la moto

Efectivo de la Policía de la Ciudad se defendió de un delincuente y lo mató. Foto: captura video.

En las últimas horas trascendió que un efectivo de la Policía de la Ciudad mató a un presunto motochorro de 17 años durante un intento de robo ocurrido en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de la calle Chile y la Ruta 8, donde el oficial, que estaba de franco, fue abordado por dos delincuentes que intentaron robarle su moto Honda Tornado.

Efectivo de la Policía de la Ciudad se defendió de un delincuente y lo mató. Video: redes sociales.

Según la reconstrucción del hecho, los delincuentes comenzaron a dispararle y el policía respondió con su arma reglamentaria, una pistola Beretta Px4 calibre 9 milímetros.

Como consecuencia del intercambio de disparos, Benjamín Lautaro Benítez, de 17 años, recibió un impacto de bala que le provocó la muerte en el lugar. En tanto, el segundo sospechoso logró escapar a bordo de una moto Honda Tornado de color negro.

Por su parte, el efectivo resultó ileso y, tras las pericias realizadas por la Policía Científica, se secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que habría sido utilizada por el adolescente fallecido.

La causa quedó en manos de la UFI N°18 de Malvinas Argentinas, que la caratuló como “tentativa de robo” y “homicidio”. Por el momento, la Justicia no adoptó ninguna medida contra el policía.

Efectivo de la Policía de la Ciudad se defendió de un delincuente y lo mató. Foto: captura video.

Horas después del hecho, familiares, amigos y allegados de Benítez organizaron una despedida en la localidad de José C. Paz, donde vivía el adolescente. Durante la convocatoria, un grupo de personas interrumpió el tránsito, incendió una motocicleta y despidió al joven con aplausos y cantos. En el barrio era conocido con el apodo de “Pichilo”.

Brutal asesinato de un cabo de la Policía Federal: motochorros lo mataron para robarle la moto

Un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado a tiros por motochorros durante un violento robo ocurrido el pasado lunes en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. La víctima fue identificada como Cristian Alberto Gerez (36), quien prestaba servicios en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la fuerza.

El efectivo circulaba en su moto cuando fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en otro rodado. El ataque ocurrió cerca de las 20 horas sobre la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo.

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo los motochorros se ponen a la par de la víctima y la obligan a detener la marcha.

Mataron a un policía federal para robarle la moto. Video: cámaras de seguridad.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el acompañante descendió de la moto, sacó un arma de fuego e inició el asalto. Antes de que el cabo bajara de su vehículo, el delincuente efectuó un disparo al aire para intimidarlo.

Gerez bajó de la moto, retrocedió algunos pasos y entregó su mochila sin resistirse. Sin embargo, cuando intentó extraer su arma reglamentaria, el delincuente le disparó dos veces en la zona del abdomen.

Tras el ataque, el delincuente se robó la moto del policía y escapó junto a su cómplice. La víctima murió en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas.