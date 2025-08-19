Allanamientos en Merlo: cinco personas detenidas tras operativo contra el narcomenudeo

Cinco allanamientos se desarrollaron en la localidad de Merlo, en el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes.

Allanamientos contra el narcotráfico en Merlo. Foto: Merlo

Un importante operativo se desarrolló días atrás en la localidad de Merlo. Se llevaron adelante 5 allanamientos en la localidad de Merlo (Parque San Martín y Merlo) donde resultaron detenidas 5 personas (2 mujeres), todos argentinos y mayores de edad por el delito de tráfico de estupefacientes.

Allanamientos contra el narcotráfico en Merlo. Foto: Merlo

La investigación se inició en 2023 y fue llevada adelante por personal de Delegación de Drogas Ilícitas de Morón de Policía de la Provincia de Buenos Aires. A partir de ello, se logró identificar proveedores de los puntos de venta al público de marihuana y cocaína.

Allanamientos contra el narcotráfico en Merlo. Foto: Merlo

A partir de lo actuado por el personal policial, se ordenaron declaraciones del personal policial y el Juez Federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, ordenó los allanamientos con resultado positivo.

Allanamientos contra el narcotráfico en Merlo. Foto: Merlo

En total se secuestraron: 870 envoltorios con sustancia blanca (cocaína) y 350 con sustancia vegetal (marihuana), además de $750.000, balanzas de precisión, celulares y una moto que era utilizada para llevar adelante el delivery de la sustancia.

Allanamientos contra el narcotráfico en Merlo. Foto: Merlo

Los detenidos serán indagados en orden al delito previsto por el Art. 5, inc. C, de la ley 23737 por videoconferencia con intervención de la Secretaría 8 a cargo del Dr. Ignacio Calvi.