Elecciones 2025 en Argentina: cuándo, qué se vota y las provincias que renuevan autoridades locales

El próximo 26 de octubre se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales. Además, en 13 provincias se votarán cargos locales.

Elecciones legislativas nacionales en Argentina. Foto: NA

Si bien la provincia más poblada de la República Argentina, Buenos Aires, tiene que renovar los cargos de legisladores y concejales provinciales y municipales el 7 de septiembre; los ojos de un país entero están puestos en las elecciones legislativas nacionales, que se celebrarán el próximo 26 de octubre.

Obviando a las provincias que decidieron desdoblar sus elecciones, el resto del país mantendrá la elección unificada. Así, además de los tradicionales cargos legislativos nacionales, en esos territorios se elegirá también a legisladores provinciales, intendentes, concejales o representantes municipales, según corresponda a la normativa vigente en cada provincia.

Detalles de las elecciones 2025 en Argentina. Foto: NA

Las siguientes provincias no figuran como desdobladas en el calendario 2025 y, por tanto, renovarán autoridades locales en la misma fecha que las nacionales: Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.

Ya con las listas presentadas de todas las fuerzas políticas que competirán el 26 de octubre, se entró en la recta final para los comicios que definirán el nuevo escenario en el Congreso de la Nación, donde se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.

Un detalle no menor de estos comicios es la implementación por primera vez de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio para la elección de cargos legislativos. A través de la BUP, todos los candidatos de los diferentes partidos y alianzas se presentan en una única hoja oficial, lo que reemplaza al tradicional sistema de boletas partidarias múltiples.

Qué está en juego en las elecciones legislativas nacionales 2025

Como ocurre cada dos años, en las próximos elecciones nacionales, los ciudadanos elegirán representantes para ocupar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. De este modo, estarán en juego 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores.

Las 24 bancas que se renuevan en el Senado corresponden a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para Diputados, el esquema se basa en la asignación de bancas según el caudal poblacional de cada provincia. Así, los distritos más numerosos afrontan la renovación de una cantidad mayor de diputados nacionales —por ejemplo, Buenos Aires elige 35 diputados—, mientras que las provincias con menor población, como Tierra del Fuego, renuevan solo 2 bancas.