Habló el presunto jefe de “Los Copitos”: le pidió perdón a Cristina Kirchner y afirmó que “no sabía que la querían matar”

Tras pasar tres años en la cárcel, Nicolás Gabriel Carrizo fue excarcelado luego de que tanto la fiscalía como la querella desestirmaran la acusación en su contra.

Nicolás Carrizo, atentado contra Cristina Kirchner. Foto: NA

Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como jefe de “Los Copitos” en el juicio por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, rompió el silencio tras haber sido excarcelado y aseguró que “no sabía que Sabag Montiel y Brenda Uliarte querían matar” a la expresidenta.

Carrizo contó que conoció a los acusados en una fiesta y luego se relacionaron de manera laboral: “Yo cumplía el rol de armador de algodón de azúcar y ellos eran clientes míos, nunca salí a vender con ellos. Su vida, en la intimidad, y cómo se mostraban los hacía parecer dos personas normales”, relató en diálogo con Radio con Vos.

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Foto: NA

“Yo no fui” y “jamás me mencionaron algo”, fueron las palabras utilizadas por el apuntado como líder de “Los Copitos” tras ser consultado acerca de la planificación del atentado a la expresidenta.

“Yo no tengo mensajes cruzados con Uliarte ni con Sabag Montiel sobre planificar un atentado ni nada por el estilo, menos de atentar contra la vida de una persona, me parece tremendo”, explicó Carrizo sobre los mensajes en lo que -según aseguró- bromeaba con amigos sobre matar a Cristina Kirchner.

“Yo siempre hago ‘jodas’, para reírnos, con conocidos míos que nada tienen que ver con Sabag Montiel” añadió.

Carrizo señaló que “una vez cruzó palabras” con Sabag Montiel. “Cree que soy pagado por Cristina Kirchner, que todo lo que está pasando es armado para perjudicarlo a él. Dice ser secuestrado, no cree que está detenido por lo que hizo, dice que le ‘clavé’ un arma para complicarlo. Me puteó, no le dije nada”, sumó a su relato.

Gabriel Carrizo, líder de "Los Copitos". Foto: NA/Captura

Además, el presunto líder de “Los Copitos” se disculpó con la exmandataria: “Quería hacer un show del tema, una broma y al final terminé perjudicándome. Pude haber ofendido a ella y si la ofendí le pido disculpas porque no pienso eso que dije, lo hice para joder”, expresó.

La excarcelación de Carrizo

El Tribunal Oral Federal 6 ordenó excarcelar a Carrizo luego de que ni la fiscalía ni la querella formularan una acusación en su contra en la etapa de alegatos finales.

El acusado quedó libre al término de la audiencia del juicio oral en los tribunales federales de Retiro, tras estar preso durante casi tres años desde que fue detenido por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti en septiembre de 2022 y procesado como supuesto “partícipe secundario” del hecho.

En la etapa de alegatos finales del juicio, la fiscal Gabriela Baigún pidió condenar a 19 años de prisión al principal acusado y autor del disparo fallido contra la entonces Vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel y a 14 años a Brenda Uliarte, pero no encontró pruebas para acusar a Carrizo, en similar postura a la que mantuvo la querella de la ex vicepresidenta en su alegato.

Ante ello, el abogado de Carrizo, Gastón Marano, pidió al Tribunal Oral Federal 6 la “inmediata soltura” desde la sede judicial ante la falta de acusación.

El acusado estuvo preso en la cárcel de Marcos Paz y los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari concedieron su excarcelación una vez terminada la audiencia.

La fiscalía pidió condenar a Sabag Montiel y Uliarte por intento de homicidio triplemente agravado por violencia de género en modalidad de violencia política y el debate se reanudará el 10 de septiembre próximo.