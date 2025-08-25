Coimas en la ANDIS: se entregó Jonathan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina

Durante los allanamientos del viernes, el directivo del laboratorio no había sido hallado por la Policía, por lo que era buscado para secuestrarle su teléfono.

Jonathan Kovalivker. Foto: Redes sociales.

Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se entregó este lunes ante la Justicia tras estar prófugo desde el viernes, en el maco de la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que se destapó por las denuncias del extitular Diego Spagnuolo.

Durante los allanamientos del viernes, el hermano de Emmanuel Kovalivker no había sido hallado por la Policía, por lo que era buscado para secuestrarle su celular, ya que podría aportar pruebas claves en este supuesto entramado de corrupción.

Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Foto: X @CarnavalStream

Según trascendió, se presentó en los estrados junto a su abogado Martín Magram y entregó su teléfono para que sea peritado.

Noticia en desarrollo...