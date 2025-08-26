Completaron la extracción de datos del teléfono de Diego Spagnuolo: cómo sigue el caso de ANDIS

El dispositivo perteneciente al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad había sido secuestrado el pasado viernes.

Diego Spagnuolo. Foto: X @andiscapacidad

Este martes se llevó a cabo la extracción de datos del celular de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El procedimiento fue llevado a cabo por el personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación.

El objetivo de la investigación es verificar si es verdadero lo que menciona en el audio filtrado, que revela un entramado de corrupción alrededor de sobornos a laboratorios.

Cabe recordar que Spagnuolo no había brindado las claves de su teléfono, por lo que hubo que hacer procedimientos extra para sacar la información de su interior. El celular fue secuestrado el pasado viernes, en un operativo dentro de un barrio privado de Pilar.

El próximo paso es la extracción de datos de los celulares de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina.

También se analizará el dispositivo del ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini, único que entregó la clave de acceso y se aguardaba en Comodoro Py la presencia del padre de los Kovalivkrer, Eduardo, quien ya se retiró de la actividad profesional, pero figura como accionista.

Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de definir la situación procesal del jefe de Seguridad del barrio privado Nordelta, quien ayer negó en declaración indagatoria haberle avisado de la llegada de la policía a uno de los Kovalivkrer, quien se retiró del lugar antes del ingreso de los móviles.

Ariel De Vicentis refirió que estaba de vacaciones, pero, pese a ello, ante lo que sucedía y por responsabilidad profesional se comunicó y pidió una copia de la orden de presentación y confirmar que se trataba de policías.

Además, dijo que es parte de sus tareas este tipo de control y negó haber advertido a ninguno de los Kovalivker -ambos hermanos residentes en Nordelta- de la presencia policial al ser indagado por supuesto “encubrimiento” y “obstrucción a la justicia”.

Jonathan Kovalivkrer se presentó en la tarde del lunes en los tribunales de Retiro junto a un abogado, Martín Magram y entregó su celular al fiscal Franco Picardi aunque no proporcionó la clave de acceso.