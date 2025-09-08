Gabriel Katopodis, otro de los grandes ganadores de la elección: “Se terminaron los cuentos de las redes y los TikTok, habló la calle y fue muy contundente”

Para el senador electo por la Primera Sección electoral de la Provincia de Buenos Aires, el resultado del domingo fue “un freno, pero también una esperanza”.

Gabriel Katopodis, Gobierno, NA

El senador electo de Fuerza Patria, Gabriel Katopodis, celebró este lunes el “contundente resultado” que consagró al peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses y aseguró que fue un mensaje directo al Gobierno: "Se terminaron los cuentos de las redes y los Tik Tok, fue la calle la que habló y ayer fue muy contundente que la gente está viviendo peor y que no quiere vivir así en la Argentina”, sostuvo.

“Es hora de que Axel actúe con mucha responsabilidad y proponiéndole con mucha templanza y mucha mesura que el Presidente de la Nación se siente en una mesa. Nos están llevando a un desquicio y a resultados muy malos. Lo único que está claro es que a partir de hoy tenemos que trabajar con mucha responsabilidad. La situación es muy delicada”, dijo en Infobae en vivo.

Axel Kicillof y Gabriel Katopodis. Foto: NA

Además, en diálogo con AM 990, Katopodis sostuvo que “El pueblo de la provincia de Buenos Aires le dijo que no a Milei” y que la victoria peronista demuestra que “esta Argentina no es el país que Milei tiene en la cabeza”.

El dirigente peronista calificó el ajuste implementado por el Gobierno nacional como “brutal” y advirtió que “el sacrificio de dos años fue inútil, no tuvo ningún resultado para la gente”.

El senador electo por la Primera Sección aseguró que el triunfo del peronismo por más de 13 puntos “requiere de un Presidente que lea bien el resultado” y que entienda que “no puede haber un Presidente que no dialogue o no gestione con los gobernadores”.

Katopodis definió el voto del domingo como “un freno, pero también una esperanza” para un modelo de país diferente. Además, en su rol de ex ministro de Obras Públicas, dejó un mensaje sobre el plan de gobierno: “Argentina no tiene destino sin un plan de infraestructura”.