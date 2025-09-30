Javier Milei tendrá una reunión con Donald Trump el 14 de octubre: será en la Casa Blanca

El presidente de la Nación será recibido por su par estadounidense. Desde Cancillería aseguraron que es una nueva “muestra de la excelente relación bilateral” entre ambos países.

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: REUTERS

Javier Milei vuelve a tener otro acercamiento a Donald Trump, tras la reunión que tuvo lugar en el marco de la Asamblea General de la ONU. El próximo martes 14 de octubre será recibido por el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, tal como informó la Cancillería de la República Argentina.

“Como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”, detalla el posteo en redes sociales.

El comunicado de Cancillería sobre la reunión entre Donald Trump y Javier Milei. Foto: Cancillería

Y agregan que “este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”.

Por último, el comunicado apunta: “El Presidente Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C.”.

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: NA

El apoyo de Donald Trump a Milei

En el marco de la reunión en Estados Unidos, Trump había marcado su apoyo a Javier Milei, en especial de cara a las elecciones legislativas nacionales 2025.

“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, sostuvo a través de su red Truth Social.

Javier Milei. Foto: REUTERS

En la misma línea, precisó: “El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

“Heredó un “desastre total” con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”, sentenció en un posteo que luego fue impreso y entregado al argentino.